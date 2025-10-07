Як команді вдалося досягти такого результату?

Згідно з останнім оновленням офіційного рейтингу від Valve, яке відбулося 6 жовтня, The MongolZ піднялися з третьої сходинки відразу на першу. Це дозволило їм очолити не лише азійський дивізіон, а й світовий залік. Система Valve Regional Standings (VRS) є ключовим інструментом для визначення сили команд у світі Counter-Strike 2. На відміну від неофіційних рейтингів, VRS безпосередньо впливає на кваліфікації до найпрестижніших турнірів, зокрема до мейджорів, що організовуються Valve, пише 24 Канал з посиланням на Esports Insider.

Дивіться також PGL Wallachia Season 6: всі учасники відомі, включаючи одну українську команду

Рейтинг було запроваджено наприкінці 2022 року, щоб створити прозору систему відбору на головні змагання, і його результати оновлюються після завершення ключових подій та RMR-циклів. Для команд високе місце в цьому списку означає прямі запрошення на турніри, кращі посіви та підвищену увагу з боку спонсорів. Система враховує результати команд у трьох основних регіонах – Європі, Америці та Азії, забезпечуючи глобальне представництво на кіберспортивній арені.

Успіх The MongolZ не є випадковістю. Команда демонструвала стабільно високі результати протягом усього сезону. Серед їхніх досягнень – перемога на великому турнірі Esports World Cup, потрапляння до шістки лідерів на IEM Cologne та срібні медалі на змаганнях серії BLAST.

Нещодавно колектив також очолив інший авторитетний рейтинг, який складає профільний портал HLTV, обійшовши таку сильну команду, як Team Vitality, що ще раз підтверджує їхній статус однієї з найсильніших команд сучасності.

Наразі The MongolZ беруть участь у 22-му сезоні ESL Pro League, де змагаються з найсильнішими колективами світу, такими як Team Vitality і MOUZ. До складу команди, що представляє азійський регіон, входять гравці bLitz, mzinho, Senzu та Techno.

Бути в курсі топових кіберспортивних подій – легко. Найактуальніші прогнози та результати турнірів – усе це і не тільки доступно на Favbet. Залишайтесь завжди в епіцентрі кіберспортивних новин разом із Favbet!