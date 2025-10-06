Як пройшли кваліфікації та хто отримав прямі запрошення?

Майбутній чемпіонат PGL Wallachia Season 6, що відбудеться з 15 по 23 листопада, обіцяє стати яскравою подією у світі кіберспорту. Загалом 16 колективів боротимуться за значний призовий фонд в 1 мільйон доларів. Турнір пройде у два етапи: спершу на команди чекає групова стадія за модифікованою швейцарською системою, де всі матчі гратимуться до двох перемог (Bo3). Вісім найкращих команд за результатами цього етапу пройдуть до плей-оф, який відбудеться у форматі Double-Elimination, пише 24 Канал з посиланням на Liquipedia.

Організатори оголосили список з одинадцяти команд, які отримали прямі запрошення.

Серед них такі відомі імена, як Team Liquid, Tundra Esports, BetBoom Team, HEROIC, Nigma Galaxy, PARIVISION, Team Spirit та Aurora Gaming.

Водночас увагу привернули два менш очікуваних учасники: Yakult Brothers та Apex Genesis. Остання є новоствореною північноамериканською командою, для якої цей турнір стане першим серйозним випробуванням.

Решта п'ять місць були розіграні в рамках закритих регіональних кваліфікацій, що тривали з 2 по 5 жовтня. Найбільш напруженою видалася боротьба у східноєвропейському регіоні, де перемогу здобула українська команда Natus Vincere. У гранд-фіналі кваліфікації NAVI у важкому поєдинку здолали 1win Team з рахунком 3:2, пише Bo3. Вирішальна карта протистояння завершилася впевненою перемогою українського колективу всього за 20 хвилин. Цей успіх став для NAVI третім поспіль проходженням на великий турнір після невдалого виступу на The International 2025 та подальших змін у складі й тренерському штабі.

В інших регіонах також не обійшлося без несподіванок:

У Західній Європі слот здобула команда MOUZ, яка у вирішальному матчі перемогла Virtus.pro.

В американському регіоні сенсацію створили Peru Rejects, які вибили з боротьби фаворитів в особі OG.LATAM.

У Китаї переможцем стала команда Roar Gaming, здолавши головного претендента Tearlaments.

Відбір у Південно-Східній Азії виграла команда Team Aureus.

Таким чином, на турнірі буде представлено цікаве поєднання досвідчених грандів, амбітних новачків та команд, що несподівано пробилися через кваліфікації, що обіцяє глядачам видовищну боротьбу.

