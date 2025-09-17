Чому шляхи клубу та тренера розійшлися?

Максим "TheHeartlessKing" Фадєєв залишив посаду тренера основного складу NAVI з Dota 2. Ця новина з'явилася майже одразу після невдалого виступу команди на The International 2025, пише 24 Канал з посиланням на офіційне оголошення.

Співпраця Фадєєва з організацією NAVI розпочалася 18 лютого 2025 року, коли він очолив молодіжний склад NAVI Junior. Під його керівництвом команда демонструвала значний прогрес, виграючи на численних невеликих турнірах, а часом пробиваючись і на щось більш помітне. Це призвело до неочікуваного, але логічного рішення. Команда Junior часто грала навіть краще, ніж основна, тому вже 1 липня 2025 року весь склад NAVI Junior, включно з тренером, був переведений до основи, повністю замінивши попередніх гравців. Таким чином, TheHeartlessKing став наставником головної команди клубу.

За час його роботи основний склад узяв участь у чотирьох великих LAN-турнірах. Команда посіла досить низькі місця в кожному з них:

7 місце на PGL Wallachia Season 4.

12 місце на Esports World Cup 2025.

12 місце на DreamLeague Season 26.

Однак виступ на The International 2025, найпрестижнішому турнірі дисципліни, виявився для команди ще більш провальним. NAVI посіли лише 14 місце, увійшовши в трійку найгірших команд турніру. Імовірно, саме це й стало ключовою причиною для подальших змін у тренерському складі.

Представники клубу подякували Максиму Фадєєву за виконану роботу та побажали йому успіхів у майбутньому. Хто стане новим наставником команди, наразі не повідомляється.

Зазначимо, що це не перші подібні зміни останнім часом. У лютому обидві команди з Dota 2 змінили тренерів. Новим тоді став Мілан "MiLAN" Козомара, який тренував основну команду до того моменту, коли в липні її не розпустили, замінивши на NAVI Junior. А вже у березні організація почала змінювати склад гравців.

