Чому шляхи клубу та тренера розійшлися?
Максим "TheHeartlessKing" Фадєєв залишив посаду тренера основного складу NAVI з Dota 2. Ця новина з'явилася майже одразу після невдалого виступу команди на The International 2025, пише 24 Канал з посиланням на офіційне оголошення.
Співпраця Фадєєва з організацією NAVI розпочалася 18 лютого 2025 року, коли він очолив молодіжний склад NAVI Junior. Під його керівництвом команда демонструвала значний прогрес, виграючи на численних невеликих турнірах, а часом пробиваючись і на щось більш помітне. Це призвело до неочікуваного, але логічного рішення. Команда Junior часто грала навіть краще, ніж основна, тому вже 1 липня 2025 року весь склад NAVI Junior, включно з тренером, був переведений до основи, повністю замінивши попередніх гравців. Таким чином, TheHeartlessKing став наставником головної команди клубу.
За час його роботи основний склад узяв участь у чотирьох великих LAN-турнірах. Команда посіла досить низькі місця в кожному з них:
- 7 місце на PGL Wallachia Season 4.
- 12 місце на Esports World Cup 2025.
- 12 місце на DreamLeague Season 26.
Однак виступ на The International 2025, найпрестижнішому турнірі дисципліни, виявився для команди ще більш провальним. NAVI посіли лише 14 місце, увійшовши в трійку найгірших команд турніру. Імовірно, саме це й стало ключовою причиною для подальших змін у тренерському складі.
Представники клубу подякували Максиму Фадєєву за виконану роботу та побажали йому успіхів у майбутньому. Хто стане новим наставником команди, наразі не повідомляється.
Зазначимо, що це не перші подібні зміни останнім часом. У лютому обидві команди з Dota 2 змінили тренерів. Новим тоді став Мілан "MiLAN" Козомара, який тренував основну команду до того моменту, коли в липні її не розпустили, замінивши на NAVI Junior. А вже у березні організація почала змінювати склад гравців.
