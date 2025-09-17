Почему пути клуба и тренера разошлись?

Максим "TheHeartlessKing" Фадеев покинул пост тренера основного состава NAVI по Dota 2. Эта новость появилась почти сразу же после неудачного выступления команды на The International 2025, пишет 24 Канал со ссылкой на официальное объявление.

Сотрудничество Фадеева с организацией NAVI началось 18 февраля 2025 года, когда он возглавил молодежный состав NAVI Junior. Под его руководством команда демонстрировала значительный прогресс, выигрывая на многочисленных небольших турнирах, а порой пробиваясь и на что-то более заметное. Это привело к неожиданному, но логичному решению. Команда Junior часто играла даже лучше, чем основная, поэтому уже 1 июля 2025 года весь состав NAVI Junior, включая тренера, был переведен в основу, полностью заменив предыдущих игроков. Таким образом, TheHeartlessKing стал наставником главной команды клуба.

За время его работы основной состав принял участие в четырех крупных LAN-турнирах. Команда заняла довольно низкие места в каждом из них:

7 место на PGL Wallachia Season 4.

12 место на Esports World Cup 2025.

12 место на DreamLeague Season 26.

Однако выступление на The International 2025, самом престижном турнире дисциплины, оказалось для команды еще более провальным. NAVI заняли лишь 14 место, войдя в тройку худших команд турнира. Предположительно, именно это и стало ключевой причиной для дальнейших изменений в тренерском составе.

Представители клуба поблагодарили Максима Фадеева за проделанную работу и пожелали ему успехов в будущем. Кто станет новым наставником команды, пока не сообщается.

Отметим, что это не первые подобные изменения в последнее время. В феврале обе команды по Dota 2 сменили тренеров. Новым тогда стал Милан "MiLAN" Козомара, который тренировал основную команду до того момента, когда в июле ее не распустили, заменив на NAVI Junior. А уже в марте организация начала менять состав игроков.

