Как будет проходить борьба за трофей?

Чемпионат Thunderpick World Championship 2025 станет серьезным вызовом для NAVI. Команда начнет свой путь в групповом этапе, который пройдет по системе GSL. Все матчи на этой стадии будут играть в формате best-of-3 (до двух побед). Только две лучшие команды из каждой группы смогут пройти дальше, до стадии плей-офф, пишет 24 Канал со ссылкой на официальное объявление.

Финальная часть турнира состоится по системе Single Elimination, где поражение будет означать вылет из борьбы за главный приз. Все матчи плей-офф, включая поединок за третье место, также продлятся до двух побед.

Кроме NAVI, прямые приглашения на турнир получили еще три известных коллектива: The MongolZ , FURIA и Aurora .

, и . Остальные четыре участника из восьми общих определяются по результатам закрытых квалификационных соревнований. Сейчас уже известно, что среди победителей этих квалификаций есть Team Venom и аргентинская 9z Team.

Еще две станут известны позже. Стоит отметить, что The MongolZ сейчас занимает второе место в рейтинге лучших команд, по версии портала HLTV. FURIA занимает седьмое, а NAVI недавно упали на девятое.

Что известно о Thunderpick World Championship 2025?

Thunderpick World Championship 2025 – это офлайн-турнир, организованный компанией GRID. Чемпионат пройдет с 15 по 19 октября на Мальте.

Общий призовой фонд соревнований составляет 340 000 долларов. Распределение денежного вознаграждения выглядит так:

1 место – 200 000 долларов.

2 место – 60 000 долларов.

3 место – 28 000 долларов.

4 место – 20 000 долларов.

5-8 места – по 8 000 долларов.

