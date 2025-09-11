Як проходитиме боротьба за трофей?

Чемпіонат Thunderpick World Championship 2025 стане серйозним викликом для NAVI. Команда розпочне свій шлях у груповому етапі, що пройде за системою GSL. Усі матчі на цій стадії гратимуться у форматі best-of-3 (до двох перемог). Лише дві найкращі команди з кожної групи зможуть пройти далі, до стадії плей-оф, пише 24 Канал з посиланням на офіційне оголошення.

Фінальна частина турніру відбудеться за системою Single Elimination, де поразка означатиме виліт з боротьби за головний приз. Усі матчі плей-оф, включно з поєдинком за третє місце, також триватимуть до двох перемог.

Окрім NAVI, прямі запрошення на турнір отримали ще три відомі колективи: The MongolZ , FURIA та Aurora .

, та . Решта чотири учасники з восьми загальних визначаються за результатами закритих кваліфікаційних змагань. Наразі вже відомо, що серед переможців цих кваліфікацій є Team Venom і аргентинська 9z Team.

Ще дві стануть відомі пізніше. Варто зазначити, що The MongolZ наразі займає друге місце в рейтингу найкращих команд, за версією порталу HLTV. FURIA займає сьоме, а NAVI нещодавно впали на дев'яте.

Що відомо про Thunderpick World Championship 2025?

Thunderpick World Championship 2025 – це офлайн-турнір, організований компанією GRID. Чемпіонат пройде з 15 по 19 жовтня на Мальті.

Загальний призовий фонд змагань становить 340 000 доларів. Розподіл грошової винагороди виглядає так:

1 місце – 200 000 доларів.

2 місце – 60 000 доларів.

3 місце – 28 000 доларів.

4 місце – 20 000 доларів.

5-8 місця – по 8 000 доларів.

