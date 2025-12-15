Як пройшов фінал StarLadder Budapest Major?

Мейджор 2025 року став майданчиком, де зійшлися й завершилися три сюжетні лінії цього кіберспортивного сезону: історичний тріумф Vitality, провали FaZe і прорив NAVI до четвірки найкращих, якого насправді мало хто очікував. У фіналі Vitality обіграли FaZe Clan з рахунком 3:1 у першому в історії CS2 фіналі Major у форматі best-of-five та стали першою командою, що виграла два головні турніри поспіль, а також першим колективом з 2019 року, кому вдалося захистити титул, пише 24 Канал з посиланням на Esports.net.

Дивіться також Хто з кіберспортсменів отримав нагороду "Гравець року" на The Game Awards 2025

Серія Vitality-FaZe стартувала з Nuke, де FaZe домінували настільки, що Vitality на тлі їхньої підготовки виглядали командою другого ешелону. Стратегія karrigan і компанії спрацювала ідеально: агресивні виходи, продумані контрудари і максимальний тиск на ZywOo, який помітно просідав. Ц результаті – 13:6 на користь FaZe і враження, що фаворит фіналу може "посипатися".

Актуальна аналітика по кіберспорту, прогнози та результати топових турнірів – усе це можна знайти на betking. Разом з betking будьте в курсі всіх подій, які формують майбутнє кіберспортивної індустрії!

Участь в азартних іграх може викликати ігрову залежність. Дотримуйтесь правил (принципів) відповідальної гри ТОВ “СЛОТС Ю.ЕЙ”. Ліцензія на провадження діяльності з організації та проведення букмекерської діяльності у мережі Інтернет від 05.12.2024 (Рішення комісії з регулювання азартних ігор та лотерей №559 від 21.11.2024)

Але все змінила карта Dust2. Vitality розірвали суперника з рахунком 13:3, демонструючи вбивчу стратегію з пізніми виходами, відмінним передбаченням дій суперника.

На Inferno Vitality продовжили тиснути. Чи не головну роль на цьому етапі зіграв mezii, який перетворився на справжній рушій команди. Він не тільки додавав нові убивства, а й стабільно зривав плани FaZe, завершивши карту з рейтингом 2.00 і показовою статистикою 23:8. Попри спробу камбеку від FaZe, результат 13:9 був на користь Vitality.

Останнім акордом стала Overpass, де Vitality не лишили супернику шансів. Захист FaZe розвалювався раунд за раундом, а рахунок швидко став 11:1. Як пише HLTV, єдине, чого FaZe уникнули, – це історичної ганьби через нульовий результат, узявши два вбивства. У підсумку Vitality закрили карту з рахунком 13:2, а разом із нею й серію – 3:1.

Момент перемоги Vitality: дивіться відео

Цей тріумф підсумував один із найяскравіших сезонів в історії Counter-Strike. За рік Vitality виграли два мейджори, дев’ять титулів загалом, серію з десятків матчів і серій поспіль та показали рівень стабільності, який раніше вдавався лише легендарному складу Astralis.

Гравець Vitality Ден Мадесклер, відомий як apEX, порівнюючи обидві команди та їхні успіхи, відзначив, що Astralis мали рік із десятьма трофеями і одним Major, тоді як Vitality завершили сезон із дев’ятьма перемогами й двома Major, що він сам вважав майже неможливою планкою.



Команда Vitality після своєї перемоги на турнірі / Фото StarLadder

Тріумф зірок

Успіх у Будапешті також став важливим кроком для кількох окремих зірок кіберспорту:

ZywOo отримав свій третій MVP Major і другий за рік, зміцнив статус головного гравця епохи CS2 та ще більше наблизився до четвертого титулу найкращого гравця року за версією HLTV, що дозволить йому обійти s1mple.

Робін "ropz" Кул, який дістався кожного фіналу Major в CS2, взяв свій третій титул, причому зробив це у матчі проти колишньої команди. На Overpass він провів, за статистикою, найкращу мапу кар’єри: 22:7 за K-D, 144.1 ADR і мав рейтинг 2.89, що стало кульмінацією його особистої історії цього турніру.

Для FaZe цей Major став і болючим, і надихаючим одночасно. Команда була всього за 0.4 секунди від вильоту від RED Canids на першому етапі, але потім пройшла через другий етап з результатом 3 – 0, обіграла Vitality в bo1 на старті вирішальної стадії, а в плей-оф вибила MOUZ і NAVI. Їхні неймовірні камбеки та результати, яких команда досягала там, де, здавалося, шансів уже нема, багато хто встиг прозвати "FaZe-лайном", але у фіналі ці резерви вичерпалися.

Попри відсутність трофеїв протягом року, вихід у фінал із новачком jcobbb у складі став для організації позитивним завершенням важкого сезону.

Дивіться також ESL анонсує повернення одного зі своїх найпопулярніших турнірів

Як зіграли NAVI?

На цьому тлі NAVI завершили Major на почесному 4-му місці. Команда впевнено пройшла другий етап із результатом у 3 перемоги та 0 поразок, послідовно обігравши FlyQuest (13:2 на Train), Imperial (13:10 на Mirage) та B8 (2:0). У третьому етапі все ускладнилося: поразки від FURIA (2:13 на Nuke) і Vitality (0:2) загнали NAVI до зони ризику, однак перемоги над PV (13:6 на Ancient) та paiN (13:8 на Dust2), а також повторний успіх проти B8 у вирішувальному матчі дозволили команді пройти до плей-оф.

Найгучніший момент для української організації стався у чвертьфіналі, де NAVI зустрілися з FURIA, нинішніми лідерами рейтингу HLTV. Хоча бразильці й вважалися фаворитами, сценарій вийшов іншим: NAVI впевнено виграли Mirage 13:5, FURIA відігралися на Inferno 13:16, але на вирішальному Train українці розгромили суперника з рахунком 13:3 і сенсаційно вийшли до півфіналу. Там їхній шлях перетнувся з FaZe, які поставили крапку в цій історії, але топ-4 на мейджорі стало серйозним аргументом на користь того, що NAVI повертаються в обойму топ-команд.

Як зазначає офіційний сайт NAVI, команда поїхала додому з 80 000 доларів у кишені.

Що чекає на команди далі?