Що вже відомо про IEM Rio 2026?

Intel Extreme Masters пройде з 13 по 19 квітня 2026 року. Останнє змагання IEM у Ріо-де-Жанейро відбулося ще у 2022 році, коли перемогу здобула українська команда NAVI, пише 24 Канал з посиланням на HLTV.

За участі 16 команд з усього світу гравці змагатимуться за призовий фонд в 1 мільйон доларів. Переможець турніру отримає бали в рейтингу ESL Grand Slam та Valve Regional Standings, що робить змагання особливо важливим для професійних колективів.

Організатори уклали партнерську угоду з урядом штату Ріо-де-Жанейро та Федерацією кіберспорту Ріо-де-Жанейро (FERJEE). Завдяки цій співпраці під час турніру відвідувачі зможуть скористатися різноманітними активностями й унікальними можливостями. FERJEE допомагатиме у проведенні заходів на території події.

Плей-оф турніру пройде з 17 по 19 квітня на арені Farmasi Arena, яка вже приймала попередні змагання IEM Rio й може вмістити до 19 тисяч глядачів. Це місце стало знаковим для бразильської спільноти Counter-Strike.

Марк Вінтер, директор з кіберспорту Counter-Strike в ESL FACEIT Group, підкреслив особливе значення Бразилії для спільноти:

Атмосфера в Ріо справді неперевершена, і разом зі штатом Ріо-де-Жанейро та FERJEE ми прагнемо провести змагання високого рівня, яке прославить найкраще в культурі Counter-Strike",

– цитує Марка Вінтера видання Esports Insider.

Рафаель Пічіані, секретар з питань спорту й дозвілля штату Ріо-де-Жанейро, додав, що розвиток кіберспорту створює робочі місця, стимулює економіку та відкриває нові перспективи для тисяч людей.

Каду Альбукерке, президент FERJEE, зазначив, що IEM Rio став символічним і міцно закріпився у серцях фанатів Counter-Strike. Хоча турнір не проводився у 2025 році, цей час використали для планування майбутніх подій, що зробило можливим повернення у 2026 році.

Перша хвиля продажу квитків стартує вже 15 грудня. Кожен квиток гарантує місце для перегляду змагань, а також доступ до всіх публічних зон заходу.

Що відомо про інші турніри ESL?

Ріо-де-Жанейро є лише черговим містом, оголошеним у календарі ESL Pro Tour сезону 2026 року.

Окрім Бразилії, турніри пройдуть у Кракові (Польща), США та Китаї. Конкретні локації американського та китайського етапів, заплановані на травень та листопад відповідно, поки не розголошуються.

Раніше ESL повідомляла, що IEM Cologne 2026 отримає статус офіційного мейджора CS2 від Valve.