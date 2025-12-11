Спільнота гравців уже створила десятки різдвяних пропозицій для різних режимів гри – від стандартного бомбового сценарію до командних хованок. 24 Канал зібрав найцікавіші з них.

Які різдвяні мапи варто запустити?

Серед найпопулярніших святкових локацій виділяється de_dust2_winter – зимова версія легендарної Dust 2, створена користувачами Daniel029 та Dreczek4 наприкінці грудня 2023 року.

Мапа зберігає оригінальну геометрію, але додає снігові покриви, зимове освітлення та святковий декор, що робить її ідеальною для казуальних матчів у передноворічний період.



Карта de_dust2_winter / Фото Daniel029/Dreczek4

Для прихильників режиму порятунку заручників розробник DopPing Slimi.lt випустив карту під назвою "CS2 MaxWinter" у листопаді 2024-го. Це засніжена адаптація популярної Workshop-мапи CS2 Max, де дія відбувається біля зруйнованої багатоповерхівки з підвалами.

Терористи тримають заручників всередині будівлі, вам необхідно їх звільнити. Гравцям доступний додатковий бункер для обхідних маневрів.



Карта CS2 MaxWinter / Фото DopPing Slimi.lt

Гравці, які полюбляють формат 2 на 2, оцінять de_Mirage Christmas Edition | WINGMAN від творця FRYPE. Ця мапа з'явилася зовсім недавно – 24 листопада 2025 року – і являє собою святкову версію Mirage, спеціально оптимізовану під режим Wingman.

Знайома архітектура доповнюється сніговим покривом, ялинками та фігурками Санта-Клауса.



Карта de_Mirage Christmas Edition | WINGMAN / Фото FRYPE

Для любителів нестандартних режимів існує The snow mansion від Minus_31, випущена 9 жовтня 2025 року. Це велика мапа для гри в хованки, що розгортається в засніженому особняку з безліччю поверхів, кімнат, балконів та зовнішніх укриттів.

Один гравець або команда грає за "маніяка", решта шукають таємні місця, вентиляційні шахти та потаємні куточки, щоб сховатися.



Карта The snow mansion / Фото Minus_31

Мапа під назвою "xmas_nipperhouse24" – це ремейк легендарної різдвяної карти NIPPER для CS2 2024 року, побудований як хаотична, невимушена карта з розмінуванням бомби, дія якої відбувається в затопленому різдвяному особняку та навколо нього.

Великий, сюрреалістичний різдвяний будинок (Nipperhouse) використовується як основний ігровий простір. Планування обертається навколо зовнішньої частини будинку, інтер'єру й підвалу, а місця розміщення бомб розташовані відносно близько одне до одного. Із мінусів – гравці зазначають, що ця карта порушує баланс і робить її більш сприятливою для сторони контртерористів.



Карта xmas_nipperhouse24 / Фото NIPPER