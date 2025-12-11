Сообщество игроков уже создало десятки рождественских предложений для различных режимов игры – от стандартного бомбового сценария до командных пряток. 24 Канал собрал самые интересные из них.

Смотрите также Рынок скинов для CS2 понемногу восстанавливается, но эксперты ждут еще большего краха

Какие рождественские карты стоит запустить?

Среди самых популярных праздничных локаций выделяется de_dust2_winter – зимняя версия легендарной Dust 2, созданная пользователями Daniel029 и Dreczek4 в конце декабря 2023 года.

Карта сохраняет оригинальную геометрию, но добавляет снежные покровы, зимнее освещение и праздничный декор, что делает ее идеальной для казуальных матчей в предновогодний период.



Карта de_dust2_winter / Фото Daniel029/Dreczek4

Для сторонников режима спасения заложников разработчик DopPing Slimi.lt выпустил карту под названием "CS2 MaxWinter" в ноябре 2024-го. Это заснеженная адаптация популярной Workshop-карты CS2 Max, где действие происходит возле разрушенной многоэтажки с подвалами.

Террористы держат заложников внутри здания, вам необходимо их освободить. Игрокам доступен дополнительный бункер для обходных маневров.



Карта CS2 MaxWinter / Фото DopPing Slimi.lt

Игроки, которые любят формат 2 на 2, оценят оценят de_Mirage Christmas Edition | WINGMAN от создателя FRYPE. Эта карта появилась совсем недавно – 24 ноября 2025 года – и представляет собой праздничную версию Mirage, специально оптимизированную под режим Wingman.

Знакомая архитектура дополняется снежным покровом, елками и фигурками Санта-Клауса.



Карта de_Mirage Christmas Edition | WINGMAN / Фото FRYPE

Для любителей нестандартных режимов существует The snow mansion от Minus_31, выпущенная 9 октября 2025 года. Это большая карта для игры в прятки, разворачивающаяся в заснеженном особняке с множеством этажей, комнат, балконов и внешних укрытий.

Один игрок или команда играет за "маньяка", остальные ищут тайные места, вентиляционные шахты и потайные уголки, чтобы спрятаться.



Карта The snow mansion / Фото Minus_31

Карта под названием "xmas_nipperhouse24" – это ремейк легендарной рождественской карты NIPPER для CS2 2024 года, построен как хаотичная, непринужденная карта с разминированием бомбы, действие которой происходит в затопленном рождественском особняке и вокруг него.

Большой, сюрреалистический рождественский дом (Nipperhouse) используется в качестве основного игрового пространства. Планировка вращается вокруг внешней части дома, интерьера и подвала, а места размещения бомб расположены относительно близко друг к другу. Из минусов – игроки отмечают, что эта карта нарушает баланс и делает ее более благоприятной для стороны контртеррористов.



Карта xmas_nipperhouse24 / Фото NIPPER