Матч, вартий гранд-фіналу – саме так можна описати протистояння, яке, на жаль, закінчилося поразкою для нашого колективу, інформує 24 Канал з посиланням на HLTV.

Варте уваги У EGS віддають задарма одну з кращих відеоігор 2023 року

Найкращий матч року з Counter-Strike 2?

Після того як турнір покинули головні фаворити з FURIA, ввечері 13 грудня шанувальники змагального CS 2 могли споглядати за справжньою битвою "двох йокодзун", адже на сервері зійшлися NAVI та FaZe у BO3 (3 карти до 2 перемог).

Кіберспорт – це цікаві стріми, меми після турнірів, апдейти ігор і постійний рух уперед. Залишатися частиною світу кіберспорту допоможе betking. Від актуальних прогнозів до результатів змагань – усе, що цікавить фанатів, зібрано на одному сайті.

Участь в азартних іграх може викликати ігрову залежність. Дотримуйтесь правил (принципів) відповідальної гри ТОВ “СЛОТС Ю.ЕЙ”. Ліцензія на провадження діяльності з організації та проведення букмекерської діяльності у мережі Інтернет від 05.12.2024 (Рішення комісії з регулювання азартних ігор та лотерей №559 від 21.11.2024)

Обидва колективи підійшли до матчу надзвичайно зарядженими на результат, що вилилося у запеклу гру на сервері.

Хоча перша мапа, якою став пік "народжених перемагати" Ancient, пройшла для них відносно спокійно, адже вже після першої половини вони повели в рахунку 10:2 та завершили карту 13:5.

Фантастичний раунд від makazze: дивіться відео

Проблеми почалися на виборі суперників – Nuke.

Протистояння на цій мапі було фантастичним, адже його долю вирішували лише моменти надзвичайної майстерності чи удачі. Як от неймовірний "клатч" латвійського снайпера broky.

Фантастична гра латвійця: дивіться ролик

У рівній боротьбі, NAVI все ж трохи втратили ініціативу та відпустили результат – 11:13 на користь FaZe.

Холоднокровний вбивця frozen: дивіться відео

Вирішити все судилося пекельній Inferno, де підопічні Андрія Городенського не змогли зламати захист опонентів та провалили першу половину 3:9.

Один з типових раундів NAVI за напад: перегляньте ролик

Така нищівна перевага не дозволила "народженим перемагати" повернутися у гру, попри всі намагання.

Зрештою, родзинкою протистояння або ж останнім цвяхом у труну сподівань NAVI на тріумф на "Мейджорі" став нереальний раунд від канадця Twistzz, а фінальний рахунок закріпився на 13:8 не на користь українців.

Неймовірна стрільба від Twistzz та реакція B1ad3: дивіться відео

Отож, 2-1 за мапами і FaZe ідуть далі та спробують зробити все аби завоювати трофей.

Коли відбудеться гранд-фінал StarLadder Budapest Major 2025?