У той час, як чимало багатокористувацьких відеоігор пропонують широкий вибір класів чи здібностей, Counter-Strike 2 залишається тактичним шутером, в якому гравці власноруч вигадали ролі, що диктують розвиток матчів, інформує 24 Канал.

Які ролі бувають у CS 2?

Серед них можна виділити 6 основних типів гравців, які є у кожній команді світу.

Перший з них це "ентрі фрагери". Ці люди першими виходять на перестрілку аби схилити перевагу в раунді на бік своєї команди. Їхнє завдання – здійснити перше вбивство та, в ідеалі, вижити.

Ідеальним представником "ентрі фрагерів" є Нікола "NiKo" Ковач, який тримає рекорд за кількістю "перших вбивств" у раундах, інформує Esports Insider.

Знання таймінгів, правильне розміщення прицілу та швидкість реакції – це необхідні навички для тих, хто хоче досягти успіху в цій ролі.

Не слід забувати й про снайперів або ж як їх ще називають "аваперів". Ці бійці можуть самостійно утримувати відкриті місцевості мап, зупиняючи атаки суперників.

Завдяки своїй здатності знаходити несподівані перехоплення з агресивних кутів, снайпер у сучасному CS 2 це не про просту оборону, а про контроль мапи.

Роль "сапортів" є в тому аби максимально підтримувати товаришів по команді. Це досягається використанням усіх можливих схем кидання гранат, щоб заблокувати потрібну позицію димом, засліпити опонентів чи відрізати їм шлях Молотовим.

Також ця роль передбачає вдалий "розмін" тіммейтів, особливо "сапорти" мають стежити за тим аби миттєво помститися за свого "ентрі-фрагера" в разі його невдачі.

Однією з найінтелектуальніших ролей в грі є "луркери". Ці самотні вовки віддаляються від команди, та використовують своє знання мап, таймінгів та усіх "незручних" для опонентів кутів аби застати їх зненацька. "Луркери" по суті є розвідниками, які надають своїй команді інформацію про переміщення опонентів на полі бою.

З усіх ролей у Counter-Strike 2 існує всього одна, яка є актуальною лише за сторону CT (захисту). "Якір" або ж "енкор" – це людина, яка має, на перший погляд, просте завдання – утримувати точку A чи B якомога довше.

Цікаво, що одним з найкращих "якорів" у кіберспортивному CS 2 вважається українець Валерій "b1t" Ваховський, який у 2025 році в четверте увійшов до 20 найкращих гравців світу.

На ділі ж, часто ці гравці стають єдиною надією команди на перемогу в раунді, адже саме вони першими зустрічають агресію та мають вижити й ще й погасити атакувальний потенціал суперників до прибуття підмоги.

Усіма згаданими позиціями та ролями керує "IGL", або ж простіше кажучи – капітан команди. Саме цей гравець відповідає за те, аби усі ідеї тренера були втілені на полі битви.

"IGL" диктує темп гри, обирає стратегії раундів та приймає усі кінцеві рішення від яких залежить успіх, повідомляє Players UA. Це виснажлива робота, але без хорошого капітана, матчі можуть перетворитися на хаос і легко бути програними. Ці гравці часто жертвують персональними показниками задля контролю над командою.