Хоча минулий сезон вийшов не надто вдалим для NAVI, Валерій "b1t" Ваховський все одно потрапив до 20 найсильніших кіберспортсменів світу зі своєї дисципліни, інформує 24 Канал з посиланням на HLTV.
Яке місце у топ-20 HLTV отримав українець?
Форма тимчасова, а клас постійний – саме це доводить Ваховський.
Попри в цілому невдалі виступи колективу, рифлер "народжених перемагати" засяяв на двох важливих турнірах 2025 року: IEM Cologne та IEM Katowice.
Ці дві події принесли йому звання винятково цінного гравця (EVP), а в поєднанні з EVP, отриманим на BLAST Bounty Season 1, ще й забезпечили йому четверте потрапляння до традиційного рейтингу HLTV.
Щоправда, цьогоріч Валерію доведеться вдовольнитися найгіршим для себе 20 місцем.
Статистика гравця / Фото HTLV
Раніше, найнижчою позицією Ваховського була 16 сходинка, яку він посів у 2022 році. Водночас найвищим щаблем для кіберспортсмена стала 9 позиція, яку він займав двічі: у 2021 та 2024 роках.
Чудово бачити b1t тут (у списку – 24 Канал), попри труднощі NAVI цього року. Він мав невдалі виступи на "Мейджорі" за своїми стандартами, але був надійним у важливих подіях!,
– написав у X відомий кіберспортивний коментатор та ведучий Джеймс Бенкс.
У свої 22 роки b1t вже є дворазовим чемпіоном "Мейджорів" та, за інформацією Liquipedia, заробив за кар'єру більш як 1 мільйон 519 тисяч призових.
З огляду на це, можна сміливо припустити, що у кіберспортсмена ще буде величезна кількість можливостей покращити позицію в рейтингу та завершити професійні виступи у статусі найтитулованішого українця в історії Counter-Strike.
