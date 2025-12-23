Після в цілому невдалого сезону, прихильники Natus Vincere очікують змін у складі з CS 2 і першою може стати відхід капітана, яким нібито зацікавилась команда з куди тепліших країв, повідомляє 24 Канал з посиланням на @readtldr у X.

Aleksib покине NAVI?

Згідно з останніми чутками, які з'явилися у мережі, майбутнє kyxsan та TeSeS у саудівській Falcons під загрозою, адже боси організації вже придивилися їм заміну.

Нею, як стверджується, має стати фінський дует: Алексі "Aleksib" Віролайнен та Джиммі "Jimpphat" Сало, які виступають за NAVI та MOUZ відповідно.

Такий трансфер виглядає цілком ймовірним, оскільки й "народженим перемагати" потрібні зміни у колективі.

Разом з тим, перехід возз'єднав би Aleksib з NiKo та m0NESY, адже тріо вже виступало разом під тегом G2.

Хоча якраз через цей фактор шанувальники кіберспорту в мережі виявили скептицизм щодо такого "перетасовування" ростеру Falcons. Зокрема, пригадали конфлікти між тими ж Віролайненом та Ковачем за лідерство в команді.

Ні, Алексі не може керувати командою суперзірок, він краще керує гравцями, які знають свою роль і дотримуються плану гри, а не опираються на свої індивідуальні навички,

– написав користувач X @Kim_Wexler7.

Спростувати чутки поспішив голова Falcons Мусаед Альдавсарі.

Щодо чуток про CS, ми не маємо наміру нікого змінювати, і ми повністю довіряємо нашим гравцям та персоналу,

– заявив @Msdossary7 у тому ж X.

Разом з тим усім відомо, що багато з найгучніших трансферів в індустрії відбувалися за "ширмою", тож тут Альдавсарі може лукавити аби спокійніше провести переговори, без тиску ззовні.

Так чи інакше, а міжсезоння точно принесе чимало змін у нинішні склади топових колективів, за чим, безумовно, ми будемо з цікавістю стежити.

Що відомо про кризу NAVI у CS 2?