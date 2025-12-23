Після в цілому невдалого сезону, прихильники Natus Vincere очікують змін у складі з CS 2 і першою може стати відхід капітана, яким нібито зацікавилась команда з куди тепліших країв, повідомляє 24 Канал з посиланням на @readtldr у X.
Aleksib покине NAVI?
Згідно з останніми чутками, які з'явилися у мережі, майбутнє kyxsan та TeSeS у саудівській Falcons під загрозою, адже боси організації вже придивилися їм заміну.
Нею, як стверджується, має стати фінський дует: Алексі "Aleksib" Віролайнен та Джиммі "Jimpphat" Сало, які виступають за NAVI та MOUZ відповідно.
Такий трансфер виглядає цілком ймовірним, оскільки й "народженим перемагати" потрібні зміни у колективі.
Разом з тим, перехід возз'єднав би Aleksib з NiKo та m0NESY, адже тріо вже виступало разом під тегом G2.
Хоча якраз через цей фактор шанувальники кіберспорту в мережі виявили скептицизм щодо такого "перетасовування" ростеру Falcons. Зокрема, пригадали конфлікти між тими ж Віролайненом та Ковачем за лідерство в команді.
Ні, Алексі не може керувати командою суперзірок, він краще керує гравцями, які знають свою роль і дотримуються плану гри, а не опираються на свої індивідуальні навички,
– написав користувач X @Kim_Wexler7.
Спростувати чутки поспішив голова Falcons Мусаед Альдавсарі.
Щодо чуток про CS, ми не маємо наміру нікого змінювати, і ми повністю довіряємо нашим гравцям та персоналу,
– заявив @Msdossary7 у тому ж X.
Разом з тим усім відомо, що багато з найгучніших трансферів в індустрії відбувалися за "ширмою", тож тут Альдавсарі може лукавити аби спокійніше провести переговори, без тиску ззовні.
Так чи інакше, а міжсезоння точно принесе чимало змін у нинішні склади топових колективів, за чим, безумовно, ми будемо з цікавістю стежити.
Що відомо про кризу NAVI у CS 2?
2025 рік видався не вельми вдалим для NAVI. Проблеми почалися ще у травні, коли після невдалих результатів "народжені перемагати" випали з п'ятірки найкращих команд світу за версією HLTV.
Вже влітку NAVI двічі поспіль вилетіли на старті великих турнірів: BLAST Bounty Season 2 Finals та EWC 2025.
Невтішним виявився результат Віролайнена та компанії й на "Мейджорі". NAVI покинули StarLadder Budapest Major 2025 з CS 2 в півфіналі, де не змогли переграти FaZe.