Чемпіонат світу з кіберспорту 2026 року порадує глядачів змаганнями у 24 дисциплінах, більшість з яких уже відомі, інформує 24 Канал з посиланням на EWC у X.

Які ігри потрапили на Esports World Cup 2026?

Організатори Esports World Cup (EWC) офіційно розпочали підготовку до турніру 2026 року.

Після приголомшливого успіху попередніх змагань, столиця Саудівської Аравії – Ер-Ріяд, знову готова стати центром світового кіберспорту на цілих вісім тижнів.

З 6 липня по 23 серпня 2026 року найкращі організації змагатимуться за звання Чемпіонів світу та рекордні призові у величезній кількості дисциплін.

Про них стало відомо від самих організаторів, які розповіли, що загалом на турнірі буде представлено 24 гри, 23 з яких анонсували одразу ж.

Їх можна умовно поділити на основні категорії:

Шутери: Counter-Strike 2, Valorant, Overwatch 2, Rainbow Six Siege, Crossfire;

На додачу, новинками для турніру стануть Fortnite (у режимі Reload) та Rocket League, повідомляє esportsworldcup.com.

All the EWC 2026 titles are almost revealed



Only one remains... pic.twitter.com/DbvlLHEx8U — Esports World Cup (@EWC_EN) December 18, 2025

У секреті чомусь тримають назву останньої, 24-ї дисципліни, тож фанати кіберспорту очікують на гучний анонс найближчими місяцями.

Як пройшов EWC 2025?