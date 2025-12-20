Гравчиню збірної Таїланду з кіберспорту дискваліфікували з SEA Games після того, як спіймали на чітерстві під час прямого ефіру, інформує 24 Канал з посиланням на Dexerto.

Цікаво 92-річна японка перемогла на кіберспортивному турнірі

Скандал на SEA Games: навіть чіти не допомогли перемогти?

Поки жіночий кіберспорт переживає не найкращі часи, а одна з наймайстерніших кіберспортсменок з CS 2 шокувала фанатів, зізнанням про свою основну роботу, кіберспортивна частина SEA Games з гри Arena of Valor завершилася нечуваним скандалом.

Зауважте, SEA Games – це Ігри Південно-Східної Азії, змагання що проводиться кожні два роки серед атлетів з країн Південно-Східної Азії.

Після матчу між жіночими збірними Таїланду та В'єтнаму, який останні виграли з рахунком 3:0, з'ясувалося, що одна з кіберспортсменок була дискваліфікована за чітерство.

Кіберспорт – це цікаві стріми, меми після турнірів, апдейти ігор і постійний рух уперед. Залишатися частиною світу кіберспорту допоможе betking. Від актуальних прогнозів до результатів змагань – усе, що цікавить фанатів, зібрано на одному сайті.

Участь в азартних іграх може викликати ігрову залежність. Дотримуйтесь правил (принципів) відповідальної гри ТОВ “СЛОТС Ю.ЕЙ”. Ліцензія на провадження діяльності з організації та проведення букмекерської діяльності у мережі Інтернет від 05.12.2024 (Рішення комісії з регулювання азартних ігор та лотерей №559 від 21.11.2024)

До того ж у цьому звинуватили учасницю колективу, який програв.

Пізніше Таїландська федерація кіберспорту (надалі TESF) підтвердила, що Варасін Нарапхат, більш відома як Tokyogurl, була знята зі змагань за грубе порушення правил.

Дівчина нібито використовувала несанкціоноване стороннє програмне забезпечення.

Хоча достеменно невідомо як саме шахраювала Варасін, стверджується, що вона запустила програму віддаленого доступу TeamViewer за допомоги якої хтось інший грав у матчах замість неї.

Цікаво, що спекуляції на рахунок нечесної гри Нарапхат почалися після того, як глядачі помітили її підозрілу поведінку, включно з нецензурними жестикуляціями просто під час трансляції, коли її замінили у тому ж матчі проти В'єтнаму.

Фрагмент з трансляції / Скриншот

SEA Games негайно розпочали детальне розслідування ситуації, а TESF врешті ухвалила рішення зняти всю команду зі змагань.

Попри все це, Tokyogurl публічно заперечила шахрайство, пояснивши підозрілу поведінку поганим самопочуттям, повідомляє @ThaiEnquirer у X. Потому дівчина закрила свої акаунти в соцмережах.