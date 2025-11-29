На превеликий жаль, жіночий кіберспорт переживає не найкращі часи, що підкреслив допис шведської професійної гравчині у Counter-Strike 2 Тільди Бістрем, більш відомої як 7licious, інформує 24 Канал з посиланням на @7liciousCSGO у X.
Чи можуть жінки заробляти у кіберспорті?
Тільда Бістрем – колишня учасниця таких колективів як Evil Geniuses Gold та Ghost Gaming, шокувала своїх фанатів, опублікувавши світлину з основного місця праці.
Після 10 років у кіберспорті я офіційно стала сендвіч-мейкеркою,
– написала дівчина, підкріпивши слова фотографією.
Пост став вірусним, зібравши понад 319 тисяч лайків та більш як 22 мільйони переглядів.
У коментарях, Тільда пояснила, що планувала його як жарт в сторону геймерів, які вказували що її місце "на кухні", але в ньому все ж є частка гіркої правди, повідомляє Dexerto.
Виявилося, що попри колосальний досвід у професійних змаганнях та коментуванні, дівчина все ще не може заробляти на життя виключно улюбленою справою.
Це ніби жарт, але водночас, щоб мати змогу вижити, платити за оренду та продовжувати грати в CS 2, особливо за нинішнього стану жіночої професійної сцени, мені також доводиться працювати на звичайній роботі, і майже завжди доводилося мати підробітки, прагнучи до своєї мрії,
– пояснила вона виданню.
Отож, зараз Тільда й справді з 5 до 10 ранку переважно робить сендвічі й мріє, що одного дня кіберспортивна сцена Counter-Strike 2 "еволюціонує" настільки, що жінки зможуть грати у командах пліч-о-пліч з чоловіками та мати таку ж гідну зарплатню.
Чому жіночий Counter-Strike 2 в плачевному стані?
Впродовж останніх двох років все більше кіберспортивних організацій відмовлялися від жіночих складів. Не оминуло це й NAVI, які ще на початку 2025 року розпустили своїх Javellins.
У жовтні 2025 року ESL оголосила про призупинення жіночої ліги з Counter-Strike 2, ESL Impact, через "нежиттєздатну економічну модель".
Цей турнір був одним з найбільших шансів для жінок заявити про себе у кіберспортивній CS 2, тож він лише показує невтішну тенденцію, яка поки що немає ознак до покращення.