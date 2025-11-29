На превеликий жаль, жіночий кіберспорт переживає не найкращі часи, що підкреслив допис шведської професійної гравчині у Counter-Strike 2 Тільди Бістрем, більш відомої як 7licious, інформує 24 Канал з посиланням на @7liciousCSGO у X.

Варте уваги Другий етап StarLadder Budapest Major 2025: уже відомо, з ким гратимуть українські команди

Чи можуть жінки заробляти у кіберспорті?

Тільда Бістрем – колишня учасниця таких колективів як Evil Geniuses Gold та Ghost Gaming, шокувала своїх фанатів, опублікувавши світлину з основного місця праці.

Тримати руку на пульсі кіберспортивних новин дуже легко. Для цього варто зберегти у закладки betking. Тут можна не лише знайти інформацію про улюблені команди та важливі турніри, а й перевірити власну інтуїцію та оцінити шанси колективів на перемогу.

Участь в азартних іграх може викликати ігрову залежність. Дотримуйтесь правил (принципів) відповідальної гри ТОВ “СЛОТС Ю.ЕЙ”. Ліцензія на провадження діяльності з організації та проведення букмекерської діяльності у мережі Інтернет від 05.12.2024 (Рішення комісії з регулювання азартних ігор та лотерей №559 від 21.11.2024)

Після 10 років у кіберспорті я офіційно стала сендвіч-мейкеркою,

– написала дівчина, підкріпивши слова фотографією.

After 10 years in esports, I’m officially a sandwich maker pic.twitter.com/G1TykLX6JS — Tilde Byström (@7liciousCSGO) November 19, 2025

Пост став вірусним, зібравши понад 319 тисяч лайків та більш як 22 мільйони переглядів.

У коментарях, Тільда пояснила, що планувала його як жарт в сторону геймерів, які вказували що її місце "на кухні", але в ньому все ж є частка гіркої правди, повідомляє Dexerto.

Виявилося, що попри колосальний досвід у професійних змаганнях та коментуванні, дівчина ​​все ще не може заробляти на життя виключно улюбленою справою.

Це ніби жарт, але водночас, щоб мати змогу вижити, платити за оренду та продовжувати грати в CS 2, особливо за нинішнього стану жіночої професійної сцени, мені також доводиться працювати на звичайній роботі, і майже завжди доводилося мати підробітки, прагнучи до своєї мрії,

– пояснила вона виданню.

Отож, зараз Тільда й справді з 5 до 10 ранку переважно робить сендвічі й мріє, що одного дня кіберспортивна сцена Counter-Strike 2 "еволюціонує" настільки, що жінки зможуть грати у командах пліч-о-пліч з чоловіками та мати таку ж гідну зарплатню.

Чому жіночий Counter-Strike 2 в плачевному стані?