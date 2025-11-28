Які пари команд чекатимуть 29 листопада?

Другий етап турніру розпочинається швейцарською системою з 16 учасників, де переможці Elimination та Advancement матчів гратимуть серію до трьох перемог, а решта поєдинків — до однієї. Перші матчі відбудуться 29 листопада і триватимуть увесь день, пише 24 Канал з посиланням на HLTV.

Серед них виділяється дуель Astralis проти Ninjas in Pyjamas: гравець sjuush протистоятиме колишнім данським партнерам, а device повернеться до організації, з якою здобув славу. Цей поєдинок може стати ключовим для обох команд, які не демонстрували стабільності останнім часом.

Одразу за ними – 3DMAX проти fnatic.

Трохи пізніше українська Passion UA змагатиметься з FaZe Clan, які намагаються відновити форму після невдач.

Водночас PARIVISION зустріне TYLOO.

Наступними зійдуться Natus Vincere і FlyQuest – команда, що пройшла Stage 1 без поразок.

Aurora зіграє проти M80, які також показали сильну гру на старті турніру.

MIBR гратиме проти Imperial.

Нарешті, завершать день грою Team Liquid проти української B8.

Перший день Stage 2 стане одним із найнапруженіших у всьому мейджорі, адже ставки високі: 8 найкращих вийдуть до третього етапу, а аутсайдери вилетять.

Команди зі Stage 1, як M80 чи FlyQuest, увійшли в турнір з чистим рахунком, але тепер мусять довести свою силу проти найсильніших. FaZe, наприклад, прагне стабілізуватися після труднощів, а NAVI та Aurora вважаються фаворитами для проходу далі.

Нагадаємо, за даними Liquipedia, турнір триває з 24 листопада до 14 грудня, а призовий фонд сягає 1,25 мільйона доларів.