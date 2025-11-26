Головний турнір сезону з CS 2 підходить до найгарячішої стадії, в яку через складне сито відбору потрапила повністю українська команда B8, повідомляє 24 Канал з посиланням на HLTV.

До теми Усі українські чемпіони Counter-Strike – хто вигравав "Мейджори"

B8 пройшли у стадію претендентів StarLadder Budapest Major 2025?

26 листопада близько 18:00 завершився четвертий відбірковий поєдинок B8 в рамках Stage 1.

Кіберспорт – це цікаві стріми, меми після турнірів, апдейти ігор і постійний рух уперед. Залишатися частиною світу кіберспорту допоможе betking. Від актуальних прогнозів до результатів змагань – усе, що цікавить фанатів, зібрано на одному сайті.

Участь в азартних іграх може викликати ігрову залежність. Дотримуйтесь правил (принципів) відповідальної гри ТОВ “СЛОТС Ю.ЕЙ”. Ліцензія на провадження діяльності з організації та проведення букмекерської діяльності у мережі Інтернет від 05.12.2024 (Рішення комісії з регулювання азартних ігор та лотерей №559 від 21.11.2024)

Для українських кіберспортсменів цей відрізок турніру завершився з рахунком 3:1, що дає їм право пройти у Stage 2, або ж як її ще називають – стадію претендентів.

Цікаво, детальніше про розклад проведення "Мейджора" ми розповідали раніше.

Попри невдачу у стартовому поєдинку проти М80, B8 змогли зібратися та здобути три звитяги поспіль.

Цікавими були рахунки BO1 (1 мапа) протистоянь, адже жодне з них не можна назвати легкою прогулянкою.

Зокрема, дебют проти М80 український колектив програв 11:13, потому реабілітувавшись та вже зі зворотним рахунком обігравши The HUNS (13:11) і ще раз повторив цей самий рахунок проти Parivision (13:11).

Найскладнішою стала вирішальна зустріч проти бразильців з Legacy, яка вже проходила у форматі BO3 (3 мапи до двох перемог).

Результати відбору для B8 / Скриншот з HTLV

У видовищному протистоянні на виборі суперників, мапі Dust 2, все дійшло до додаткових раундів. Однак в них B8 показали неймовірну концентрацію, не віддавши жодного бала суперникам, та завершили мапу 16:12 на свою користь.

Вирішальні секунди першої мапи матчу: дивіться відео

Вочевидь, такий результат деморалізував опонентів, оскільки наступна карта Mirage пройшла куди спокійніше та завершилася впевненими 13:5 на користь українців.

Статистика вирішального відбіркового BO3 / Скриншот з HTLV

Отож, B8 приєднуються до NAVI та Passion UA у стадії претендентів, інформує Liquipedia, та продовжать боротьбу за головний трофей StarLadder Budapest Major 2025.