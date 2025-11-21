Це безпрецедентна сума для змагальної сцени цієї гри, яка раніше не мала подібних бюджетів та великої підтримки, повідомляє 24 Канал. Анонс турніру з'яввився на сторінці гри на сайті і EA.

Що відомі про нову лігу?

Франшиза Battlefield історично не мала такої потужної кіберспортивної сцени, як її прямі конкуренти у жанрі шутерів, проте новий анонс має на меті змінити цю ситуацію, розповідає Insider Gaming.

Організація REDSEC офіційно оголосила про запуск елітної серії змагань Battlefield RedSec Elite Series. Змагання позиціюються як подія, що змінить правила гри для спільноти та професійних гравців.

Організатори наголошують на серйозності своїх намірів інвестувати у розвиток змагального напрямку Battlefield (і призові в першому ж турнірі чудово це підтверджують). Турнір буде розділено на кілька етапів, що дозволить підтримувати інтерес аудиторії протягом тривалого часу.

У рамках серії заплановано проведення трьох окремих чемпіонатів.

Перші два турніри матимуть менші призові фонди, які, однак, все одно залишаються значними для цієї дисципліни – по 50 тисяч доларів кожен .

. Кульмінацією сезону стане Глобальний Чемпіонат (Global Championship) , де розіграють основну частину грошей – 400 тисяч доларів .

, де розіграють основну частину грошей – . Решта суми з мільйонного фонду, ймовірно, буде розподілена на організаційні витрати, підтримку команд або додаткові активності в рамках ліги.

Такий крок є унікальним для Battlefield, де офіційна підтримка кіберспорту з боку розробників часто була обмеженою. Ініціатива REDSEC дає надію на відродження професійної сцени та залучення нових талантів, які раніше ігнорували цю гру через відсутність фінансових перспектив.