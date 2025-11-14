Сенс королівської битви – пережити усіх своїх опонентів. При цьому ніхто не каже, що ви маєте когось вбивати, повідомляє 24 Канал з посиланням на gamesradar+.

Неймовірне досягнення чи трата часу?

Одначе, справді важко уявити перемогу в режимі на кшталт REDSEC без жодного "фрага".

І все ж, після 65 спроб, блогер з YouTube Jamcowl таки здобув "пацифістичну" перемогу та поділився відео в якому детально розповів свою стратегію.

Спочатку геймер намагався використовувати оглушливі або світло-шумові гранати на ворогах, які безпосередньо втікали від вогняного кола, що зменшує мапу, аби їх поглинуло полум'я.

Коли це виявилося недостатнім, контент-мейкер намагався змусити опонентів розстрілювати розвідувальний дрон з C4 на ньому, створивши такий собі аналог FPV. Це теж спрацювало не так добре, як того хотілося б, оскільки інші гравці просто уникали дронів.

Зрештою, Jamcowl обрав тактику "ніндзя", граючи максимально близько до межі кола та ховаючись у важкодоступних місцях.

До прикладу у фінальній, 65 спробі блогер опинився в імпровізованому окопі, всередині величезної труби. Додаткове укриття йому забезпечив тіммейт, який загинув просто перед "входом" до цієї схованки.

Врешті вороги так і не змогли знайти позицію Jamcowl і в результаті їх поглинула вогняна буря.

Повне відео – перегляньте ролик

Отож таким чином ютубер та його товариш зуміли перемогти у REDSEC без жодного вбивства, що зробило їхню перемогу унікальною та, скоріше за все, першою у світі подібного штибу.