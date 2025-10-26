Авторитетний інсайдер повідомив, що королівська битва для Battlefield 6 все ж не буде називатися Firestorm, як це вважалося раніше, інформує 24 Канал з посиланням на Modern Warzone у X.

Коли вийде довгоочікуваний режим?

Шанувальники Battlefield 6 вже втомилися очікувати на новий для культової серії шутерів режим королівської битви. До того ж чутки про нього постійно виникають та змінюються, як і ймовірна назва.

Одначе, очікуванню скоро настане кінець, адже доволі надійне джерело повідомило, що вихід королівської битви відбудеться вже 28 жовтня і зроблять це максимально "по-тихому", себто без "жодних трейлерів чи офіційних анонсів".

Крім того, стала відома остаточна назва майбутнього підпроєкту: Battlefield: RedSec.

За даними Insider Gaming, сервери режиму будуть розраховані на 100 гравців, але спершу він буде доступним для гри лише в дуетах або командах по 4 особи.

Рішення про "тихий реліз" режиму виглядає доволі дивно, адже усі й так очікують на нього, але це аж ніяк не знижує ажіотаж серед геймерів.

Навпаки, оскільки Battlefield 6 уже стала величезним хітом, вихід RedSec лише посилить позиції проєкту EA у боротьбі з конкурентами на кшталт Call of Duty чи навіть Fortnite.