Чому ESL відмовляється від жіночої сцени?

У своїй офіційній заяві компанія пояснила, що попри значні інвестиції, поточна економічна модель турніру виявилася "просто нежиттєздатною". Ця новина стала справжнім ударом для спільноти та професійних гравчинь, адже ліга була ключовим майданчиком для розвитку жіночої присутності у Counter-Strike, пише 24 Канал з посиланням на HLTV.

Рішення виглядає особливо несподіваним на тлі того, що лише нещодавно, у вересні 2023 року, ESL перевела всі свої турніри, включно з Impact, на нову версію гри – Counter-Strike 2. Це свідчило про наявність довгострокових планів, які, вочевидь, були раптово переглянуті.

Як пише видання Hotspawn, протягом свого існування ESL Impact був важливою платформою, яка допомагала жіночим командам здобувати популярність і виходити на вищий рівень. Яскравим прикладом є команда Imperial Valkyries, яка вважається однією з найкращих у світі. Саме завдяки успішним виступам на турнірах ESL Impact колектив зміг отримати запрошення на великі LAN-турніри першого рівня, де змагався з командами, в яких завжди грали лише чоловіки.

Представники ESL запевнили, що їхня "відданість створенню різноманітної та інклюзивної екосистеми кіберспорту залишається основною цінністю" для компанії. Вони також пообіцяли продовжувати підтримку спільноти, однак наразі невідомо, в якій формі це буде реалізовано в майбутньому.

Повна заява організаторів: "Ми прийняли неймовірно складне рішення призупинити діяльність ESL Impact у кінці 8 сезону. Хоча ESL Impact досяг своєї мети щодо підвищення популярності жіночого Counter-Strike, попри значні інвестиції, поточна економічна модель є просто нежиттєздатною. Наше бажання створити різноманітну та інклюзивну екосистему кіберспорту лишається основною цінністю, і ми продовжуємо підтримувати спільноту. Оскільки цей сезон буде останнім для поточної версії ESL Impact, ми хочемо подякувати всім гравцям, командам і вболівальникам за вашу відданість і за все, чого досяг ESL Impact".

Реакція фанатів

Новина викликала жваве обговорення серед шанувальників гри. Фанати почали пропонувати альтернативні моделі для порятунку жіночої сцени. Наприклад, один з користувачів Reddit запропонував ідею інтегрувати матчі жіночих команд у розклад великих турнірів серії IEM, проводячи їх як шоу-матчі перед гранд-фіналами. На його думку, це могло б стати ефективним та майже безкоштовним способом зберегти змагальну активність для жінок.

Варто зазначити, що не всі організатори вважають жіночий кіберспорт безперспективним. Наприклад, компанія Riot Games запустила жіночий турнір з League of Legends, який проходив з серпня по жовтень 2025 року. Це була лише перша спроба, яка зібрала 8 команд, але розробники гри планують сформувати стабільну екосистему і підтримати розвиток спільноти, надихаючись успіхом аналогічного формату у VALORANT.

