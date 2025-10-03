Перший етап турніру SL Pro League Season 22, який тривав з 28 вересня до 2 жовтня, закінчився. 8 команд, які продовжать боротьбу у Stage 2, визначено. Найкращі результати продемонстрували HOTU та Inner Circle, завершивши груповий етап з рахунком 3-0. Вже скоро стартує другий етап, і організатори обіцяють вивести змагання на новий рівень, розповідає 24 Канал із посиланням на HLTV.

До наступного етапу пройшли 3DMAX, Gentle Mates та GamerLegion з рахунком 3-1, програвши лише Inner Circle.

З мінімальним результатом (3-2) до другого етапу вийшли G2 та Astralis. G2 почали турнір із перемоги над Rooster, але потім програли два матчі поспіль. Проте вони змогли відновитися, здолавши Fluxo та ENCE. Astralis у вирішальному матчі обіграли Legacy й також пробилися далі.

Останньою командою у вісімці стала FURIA. Попри несподівану поразку від HOTU на старті, друга команда у рейтингу Valve подолала труднощі та пройшла до Stage 2, перемігши B8 у вирішальному матчі.

Команди B8, ENCE та Legacy вийшли з протистоянь із результатом 2-3 і не пройшли далі. HEROIC, Fluxo, M80, NRG та Rooster завершили виступи з рахунком 1-3 або 0-3.

Коли стартує Stage 2?

Stage 2 ESL Pro League Season 22 стане вирішальним етапом для команд, що пройшли груповий раунд. На цій стадії визначатимуться фіналісти, які матимуть шанс поборотися за головний приз турніру.

Другий етап стартує вже 4 жовтня і триватиме до 8 жовтня, повідомляє Liquipedia.

Команди учасники другого етапу:

The MongolZ FURIA Vitality Spirit Falcons MOUZ Aurora G2 Natus Vincere Astralis 3DMAX FaZe GamerLegion Gentle Mates Inner Circle HOTU

Учасники основного етапу / Скриншот 24 Каналу з сайту HLTV

Що змінилося у новому сезоні?

Еволюція формату ESL Pro League Season 22 запроваджує кардинально оновлену структуру змагань. Замість традиційного поділу на онлайн-групи та LAN-плейоф, весь турнір проходитиме в офлайн-режимі у спеціально обладнаних студіях та аренах ESL.

Нова система включає чотири основні етапи:

груповий раунд із 24 командами, розділеними на 6 груп по 4 колективи;

стадія play-in для команд, що зайняли 2 – 3 місця у групах;

основний play-off із подвійним виключенням;

гранд-фінал у форматі best-of-five.

Уперше в історії ESL Pro League кваліфікації відбувалися одночасно у кількох частинах світу. Європа, Північна Америка, Південна Америка та Азійсько-Тихоокеанський регіон визначили своїх представників у синхронізованому режимі протягом одного тижня.

Зіркові учасники та фаворити

Європейський континент представлятимуть найсильніші організації світу.

G2 Esports з оновленим складом, об'єднаним навколо зірки NiKo, готується до реваншу після невдалих виступів на попередніх турнірах.

Українська команда NAVI, яка нещодавно підписала талановитого снайпера, розраховує повернути собі статус домінантної сили.

FaZe Clan залишаються одними з головних претендентів на титул. Команда продемонструвала стабільність на міжнародних турнірах та має досвід перемог у найпрестижніших змаганнях.

Північна Америка представлена потужними колективами, які прагнуть довести свою конкурентоспроможність.

Команди з Азії традиційно здатні на несподівані результати. Представники Китаю та Південної Кореї можуть стати справжніми "темними конячками" турніру.

Нові можливості трансляції

Оскільки ESL інвестувала в революційні технології виробництва контенту, глядачі зможуть насолоджуватися інтерактивними картами у режимі реального часу, розширеною аналітикою гравців, багатокамерними режимами перегляду та інтеграцією з соціальними мережами.

Які призові на турнірі?

Season 22 може похизуватися найбільшим призовим фондом в історії серії – 1 мільйон доларів. Переможець отримає не тільки грошову винагороду, а й безцінні бали рейтингу, що гарантують участь у наступних престижних турнірах.

Розподіл призів стимулює боротьбу на всіх стадіях. Навіть команди, які не пройшли до плейоф, отримають компенсацію за участь та можливість заробити кошти у додаткових змаганнях.

