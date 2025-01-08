На жіночій професійній кіберспортивній сцені стало на одну команду менше, адже NAVI оголосили про закриття проєкту NAVI Javelins, інформує 24 Канал з посиланням на сайт організації.

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Команду закрили через "нестабільну бізнес-модель"

Хоча NAVI Javelins виступали з перемінними успіхами, вони точно входили до трійки найсильніших колективів серед жіночих команд.

Javelins більше не зайдуть на сервер / Фото hltv

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Однак, попри в цілому непогані результати, правління "народжених перемагати" вирішило закрити проєкт, через проблеми з його бізнес-складовою.

На цей момент кіберспортивна сцена у цьому напрямі виглядає нестійкою і не дозволяє будувати довгострокові плани,

– йдеться в заяві організації.

Javelins проіснували з квітня 2022 року дотепер та встигли виграти низку турнірів, зокрема тріумфувавши на Tradeit League FE Masters та EPL Female Season 1.

Усі гравчині колективу та тренер стали вільними агентами й можуть власноруч шукати опції для продовження кар'єри.