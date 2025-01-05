Вслід за змінами в основному складі з CS 2 у Monte оголосили про закриття академії для юних кіберспортсменів, інформує 24 Канал.
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Далі без Monte Gen
Організація Monte, вочевидь, продовжує стрімке падіння, після своїх успіхів на останньому "Мейджорі" з CS: GO.
Основний склад колективу давно не відчував радості великих перемог та потерпає від постійних змін, а тепер й академії організації прийшов кінець.
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Про це повідомив один з гравців Monte Gen – снайпер Робертс "shield" Тіпсіс на своїй сторінці в соцмережі X.
Оскільки Монте закриває свою академію, я можу вільно досліджувати інші варіанти (продовження кар'єри, – ред.) без опції викупу. Я готовий і мотивований знову показати себе,
– написав кібератлет.
Виходить, що "вільними агентами" стали й інші гравці молодіжного складу:
- Джек "Gizmy" фон Спрекельсен
- Владислав "leen" Степанов
- Гітіс "ryu" Глушаускас
- Давид "fnl" Мушуру
Ймовірно, хтось з них може поповнити основний склад Monte в якому наразі чимало вакантних місць.