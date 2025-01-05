Вслед за изменениями в основном составе по CS 2 в Monte объявили о закрытии академии для юных киберспортсменов, информирует 24 Канал.

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Дальше без Monte Gen

Организация Monte, очевидно, продолжает стремительное падение, после своих успехов на последнем "Мейджоре" по CS: GO.

Основной состав коллектива давно не испытывал радости больших побед и страдает от постоянных изменений, а теперь и академии организации пришёл конец.

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Об этом сообщил один из игроков Monte Gen – снайпер Робертс "shield" Типсис на своей странице в соцсети X.

Поскольку Монте закрывает свою академию, я могу свободно исследовать другие варианты (продолжение карьеры, – ред.) без опции выкупа. Я готов и мотивирован снова показать себя,

– написал кибератлетлет.

Получается, что "свободными агентами" стали и другие игроки молодежного состава:

Джек "Gizmy" фон Спрекельсен

Владислав "leen" Степанов

Гитис "ryu" Глушаускас

Давид "fnl" Мушуру

Вероятно, кто-то из них может пополнить основной состав Monte в котором сейчас немало вакантных мест.