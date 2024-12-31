2024 год должен был стать прорывным годом для Monte, но карты легли не той стороной и перед началом следующего соревновательного сезона коллектив оказался на пороге серьезных изменений, информирует 24 Канал.

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DemQQ остался единственным со времен "золотого" состава

Ряды украинской организации покинул польский киберспортсмен Шимон Мрозек, более известный под ником kRaSnaL.

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21-летний игрок выступал за коллектив в течение двух лет, практически с самого момента создания. Вместе с ним Monte навели шума на последнем Мейджоре по CS:GO, обыграв NAVI в борьбе за плей-офф.

Однако с тех пор удача отвернулась от коллектива и его один за другим покидали игроки.

Со временем организация выбрала "польский вектор" развития, но и он не дал желаемых результатов.

В конце концов, в составе команды сейчас остаются всего трое активных игроков: ветеран коллектива, украинец Сергей "DemQQ" Демченко и поляки Павел "dycha" Дыха и Олек "hades" Мискевич.

Планы организации относительно других мест пока не известны, но поклонники прогнозируют, что свой шанс в "основе" получат игроки академии Monte Junior.