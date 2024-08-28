Несколько месяцев назад поклонников украинского киберспорта огорчила новость о том, что снайпер Woro2k покинул команду Monte, в которой он был не только игроком, но и соучредителем. О причинах такого решения он впервые рассказал на YouTube.

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Причиной "разрыва" стало выгорание и внутренние конфликты

Велетнюк откровенно рассказал о ситуации в интервью ютуб-каналу ENTER ESPORT NEWS.

По словам кибератлета, причина разрыва отношений с "родной" организацией не является какой-то конкретной, а решение было принято под влиянием нескольких факторов.

Мы пришли к одному мнению, что им и мне лучше будет двигаться дальше порознь, – начал рассказ снайпер.

Далее Владимир вспомнил, что в команде начали возникать различные "недоразумения", которые перерастали в конфликты между ним, Сергеем "DemQQ" Демченко и Шимоном Мрозеком, известным под ником kRaSnaL.

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В частности это было вызвано неудачными результатами команды. Они же, по мнению игрока, были обусловлены тем, что коллектив долго играл в одном составе, а значит нужны были изменения.

Мы уже наигрались вместе, так бывает, – говорит Woro2k.

Руководство Monte понимало эту потребность и пробовало найти сразу двух новых игроков, пробуя на вакантные места как молодых игроков академии так и опытных свободных агентов, но пазлик никак не складывался, а результаты продолжали желать лучшего.

Наконец, Woro2k был недоволен этими попытками и решил, что ему пора покинуть коллектив, чтобы продолжить индивидуальное развитие и получить какой-то новый опыт в карьере.

Полное интервью с Велетнюком – смотреть видео

Также Владимир кратко объяснил переход Monte к политике интернационального состава и выхода на "польскую киберспортивную арену" (теперь в команде по CS 2 сразу 4 польских игрока).

По его словам, в наше время такая схема лучше для бизнеса и позволит организации дольше держаться на плаву за счет популярности в медиа, если результаты на турнирах не будут давать нужных финансовых возможностей.

Несмотря на довольно сложный разрыв, Велетнюк не исключает, что однажды может вернуться в Monte.