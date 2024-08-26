Возможно, Нико Ковач не является самым титулованным игроком в истории Counter-Strike, но босниец всю свою почти 15-летнюю карьеру находится на вершине игры, тем неожиданнее будет выглядеть его переход.

Интересно Случай один из миллиона: игрок Counter-Strike 2 отбил пулю ножом

NiKo может пополнить ряды Falcons

После Perfect World Shanghai Major 2024 мир киберспортивного CS 2 может ожидать самый громкий трансфер за последнее время.

Многочисленные специалисты из индустрии говорят о том, что суперзвезда коллектива G2 Никола "NiKo" Ковач намерен присоединиться к организации Falcons сразу после завершения текущего сезона на шанхайском Мейджоре.

Обожнюєте кіберспорт та все, що з ним пов’язано? Тоді саме час підписатись на Favbet. Ліцензійний букмекер зібрав усе важливе в одному місці – прогнози на турніри улюблених команд та результати епічних поєдинків – топові кіберспортивні події чекають на вас!



УЧАСТЬ В АЗАРТНИХ ІГРАХ МОЖЕ ВИКЛИКАТИ ІГРОВУ ЗАЛЕЖНІСТЬ. ДОТРИМУЙТЕСЯ ПРАВИЛ (ПРИНЦИПІВ) ВІДПОВІДАЛЬНОЇ ГРИ.



ТОВ “БУКМЕКЕРСЬКА КОМПАНІЯ “ФАВБЕТ”. Ліцензія на провадження діяльності з організації та проведення букмекерської діяльності від 28.12.2022, видана згідно з рішенням КРАІЛ № 433 від 13.12.2022, та Ліцензія на провадження діяльності з організації та проведення азартних ігор казино в мережі Інтернет від 20.04.2021, видана згідно з рішенням КРАІЛ № 137 від 05.04.2021, зі змінами.

Одним из первых об этом заговорил французский стример Себастьян "KRL" Перес. По его информации, организации достигли соглашения о переходе боснийца в начале 2025 года, а судьба сделки зависит лишь от подписи самого кибератлета.

Хайлайты Ковача – смотреть видео

Кроме того, на портале Sheep Esports появилась информация о том, что сумма трансфера составляет от 1 до 1,2 миллиона долларов, а самому NiKo предлагают трехлетний контракт, который вступит в действие с 1 января 2025 года.

Интересно, что несмотря на все амбиции аравийских владельцев Falcons, лучшим результатом их команды по Counter-Strike 2 остается место в четверке лидеров на IEM Katowice, прошедшем в начале года.

Сейчас коллектив принимает участие в турнире BetBoom Dacha Belgrade и борется за место на IEM Rio в европейской закрытой квалификации к турниру.