Кілька місяців тому шанувальників українського кіберспорту засмутила новина про те, що снайпер Woro2k покинув команду Monte, в якій він був не лише гравцем, а й співзасновником. Про причини такого рішення він вперше розповів на YouTube.

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Причиною "розриву" стало вигорання та внутрішні конфлікти

Велетнюк відверто розповів про ситуацію в інтерв'ю ютуб-каналу ENTER ESPORT NEWS.

За словами кібератлета, причина розриву стосунків з "рідною" організацією не є якоюсь конкретною, а рішення було прийнято під впливом кількох факторів.

Ми прийшли до однієї думки, що їм і мені краще буде рухатись далі порізно, – почав розповідь снайпер.

Далі Володимир пригадав, що в команді почали виникати різні "непорозуміння", які переростали в конфлікти між ним, Сергієм "DemQQ" Демченком та Шимоном Мрозеком, відомим під ніком kRaSnaL.

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Зокрема це було викликано невдалими результатами команди. Вони ж, на думку гравця, були зумовлені тим, що колектив довго грав в одному складі, а отже потрібні були зміни.

Ми вже награлися разом, так буває, – каже Woro2k.

Керівництво Monte розуміло цю потребу та пробувало знайти одразу двох нових гравців, пробуючи на вакантні місця як молодих гравців академії так і досвідчених вільних агентів, але пазлик ніяк не складався, а результати продовжували бажати кращого.

Врешті, Woro2k був невдоволений цими спробами та вирішив, що йому час покинути колектив аби продовжити індивідуальний розвиток і здобути якийсь новий досвід в кар'єрі.

Повне інтерв'ю з Велетнюком – дивитися відео

Також Володимир коротко пояснив перехід Monte до політики інтернаціонального складу і виходу на "польську кіберспортивну арену" (тепер у команді з CS 2 одразу 4 польських гравці).

За його словами, в наш час така схема краща для бізнесу та дозволить організації довше триматися на плаву коштом популярності в медіа, якщо результати на турнірах не даватимуть потрібних фінансових можливостей.

Попри доволі складний розрив, Велетнюк не виключає, що одного дня може повернутися в Monte.