Что произошло
Согласно слухам, Fear, лидер команды, переходит в британскую организацию Fnatic. В Passion UA он пробыл 11 месяцев, но после драматического проигрыша на Perfect World Shanghai Major, его время с коллегами-украинцами подошло к концу, сообщает 24 Канал со ссылкой на HLTV.
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На официальной странице Passion UA в соцсети X появился прощальный пост и благодарность в адрес Fear:
Все великие достижения начинаются с сильного лидера, но сегодня наши пути расходятся. Твоя поддержка, лидерство и преданность сделали нас сильнее. Желаем тебе всего наилучшего на твоем новом пути!
– говорится в заметке.
Уход Fear оставил команду только с тремя игроками и тренером, поэтому ее будущее теперь неизвестно. Вероятно, Passion UA понадобится некоторое время, чтобы найти сразу две замены.
В Passion UA остались:
- Никита "jackasmo" Скиба.
- Дмитрий "jambo" Семера.
- Эдуард "zeRRoFIX" Петровский.
- Михаил "Kane" Благин (тренер)
Стоит отметить, что, по словам HLTV, игроком jambo также не так давно интересовалась команда Falcons, но пока что никаких сообщений о его возможном переходе нет.
Passion UA достаточно хорошо стартовала на Perfect World Shanghai Major, обыграв Spirit, Virtus.pro и Astralis на Европейском RMR. Команда получила квалификацию, вышла вперед со счетом 2:1 на начальном этапе, обыграв Complexity и MIBR, но не попала в топ-16 после поражения от GamerLegion и Wildcard в отборочных раундах. Неясно, насколько этот факт повлиял на оба увольнения и повлиял ли вообще.