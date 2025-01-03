Что произошло

Согласно слухам, Fear, лидер команды, переходит в британскую организацию Fnatic. В Passion UA он пробыл 11 месяцев, но после драматического проигрыша на Perfect World Shanghai Major, его время с коллегами-украинцами подошло к концу, сообщает 24 Канал со ссылкой на HLTV.

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На официальной странице Passion UA в соцсети X появился прощальный пост и благодарность в адрес Fear:

Все великие достижения начинаются с сильного лидера, но сегодня наши пути расходятся. Твоя поддержка, лидерство и преданность сделали нас сильнее. Желаем тебе всего наилучшего на твоем новом пути!

– говорится в заметке.

Уход Fear оставил команду только с тремя игроками и тренером, поэтому ее будущее теперь неизвестно. Вероятно, Passion UA понадобится некоторое время, чтобы найти сразу две замены.

В Passion UA остались:

Никита "jackasmo" Скиба.

Дмитрий "jambo" Семера.

Эдуард "zeRRoFIX" Петровский.

Михаил "Kane" Благин (тренер)

Стоит отметить, что, по словам HLTV, игроком jambo также не так давно интересовалась команда Falcons, но пока что никаких сообщений о его возможном переходе нет.

Passion UA достаточно хорошо стартовала на Perfect World Shanghai Major, обыграв Spirit, Virtus.pro и Astralis на Европейском RMR. Команда получила квалификацию, вышла вперед со счетом 2:1 на начальном этапе, обыграв Complexity и MIBR, но не попала в топ-16 после поражения от GamerLegion и Wildcard в отборочных раундах. Неясно, насколько этот факт повлиял на оба увольнения и повлиял ли вообще.

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