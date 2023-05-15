Monte шокували усіх скептиків, пройшовши NAVI на шляху до стадії чемпіонів останнього Мейджору в історії CS:GO, інформує 24 Канал.

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Доля звела два українські колективи у кошику команд з результатами 2:1, а отже один з них точно потрапив би до наступної стадії. При цьому, явним фаворитом зустрічі вважали NAVI, однак хлопці з Monte виявилися напрочуд міцним горішком.

Першою мапою протистояння bo3 (три мапи до двох перемог) став вибір команди Monte – Anubis. Попри невдалий старт, хлопці з молодої організації зуміли перевернути гру на свою користь.

Вигравши більшість раундів в першій половині, вони знову дещо кепсько стартували у другій, однак кожного раунду наносили чимало шкоди ворожій команді.

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Вирішальним став раунд за рахунку 11:9 на користь Monte, який вони до того ж програли. Однак при цьому вбили 4 з 5 опонентів та встановили бомбу, що дало їм змогу впевнено провести останок зустрічі з точки зору ігрової економіки.

MVP мапи став Віктор "sdy" Оруджев, який завершив її з феноменальною статистикою у 27 вбивств 6 асисстів та 14 смертей.

Статистика мапи Anubis / Скриншот з hltv

Слідом був вибір грізних NAVI – мапа Nuke, на якій вони донедавна вважалися найсильнішою командою у світі. Там "народжені перемагати" розпочали за атаку та чудом виграли пістолетний раунд, залишившись у ситуації 2 проти 5.

Нестримна радість Оруджева / Фото hltv

Одначе, хлопці з Monte були готові показати все на що здатні й забрали наступний форс-раунд. Відтоді молода команда продемонструвала просто таки залізобетонний захист, вигравши першу половину з нищівним рахунком 13:2.

Аби повернутися у гру NAVI було необхідно вигравати другий пістолетний раунд, однак вони не спромоглися цього зробити. Як результат – сенсаційна розгромна перемога на піку суперників з рахунком 16:2 і Monte в плей-оф.

Зауважте, попри поразку, NAVI все ще мають шанси вийти в наступну стадію, однак для цього їм завтра доведеться обіграти опонентів – кого саме, поки що невідомо.