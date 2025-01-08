На женской профессиональной киберспортивной сцене стало на одну команду меньше, ведь NAVI объявили о закрытии проекта NAVI Javelins, информирует 24 Канал со ссылкой на сайт организации.

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Команду закрыли из-за "нестабильной бизнес-модели"

Хотя NAVI Javelins выступали с переменными успехами, они точно входили в тройку сильнейших коллективов среди женских команд.

Javelins больше не зайдут на сервер / Фото hltv

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Однако, несмотря на в целом неплохие результаты, правление "рожденных побеждать" решило закрыть проект, из-за проблем с его бизнес-составляющей.

На данный момент киберспортивная сцена в этом направлении выглядит неустойчивой и не позволяет строить долгосрочные планы,

– говорится в заявлении организации.

Javelins просуществовали с апреля 2022 года до сих пор и успели выиграть ряд турниров, в частности победив на Tradeit League FE Masters и EPL Female Season 1.

Все игроки коллектива и тренер стали свободными агентами и могут самостоятельно искать опции для продолжения карьеры.