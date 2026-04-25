Перший квартал 2026 року приніс доволі неочікувані результати щодо популярності кіберспортивних команд, інформує Esports Charts.

Яка кіберспортивна організація найпопулярніша в світі?

Для створення рейтингу було використано дані часу перегляду прямих трансляцій турнірів з усіх кіберспортивних дисциплін, включно з іграми з мобільних пристроїв.

Як показало дослідження, в чартах домінували два проєкти: Counter-Strike 2 та Mobile Legends: Bang Bang.

Остання гра, це мобільна MOBA, випущена ще у 2016 році китайською студією Moonton. Гра набула великої популярності в країнах Південно-Східної Азії та отримала новий сплеск популярності у січні 2025 року, коли проєкт нарешті вийшов на китайський ринок, отримавши довгоочікуваний дозвіл на реліз від влади країни, інформує Gameinside.ua.

Більше того, цьогорічний турнір M7 World Championship захопив фанатів настільки, що став найпопулярнішим змаганням в історії мобільного кіберспорту.

Як наслідок, найпопулярнішою кіберспортивною організацією світу стала індонезійська Alter Ego, команда якої з цієї дисципліни закохала в себе мільйони фанатів завдяки неймовірній історії.

Будучи "андердогами" на турнірі, вони пробилися через терни нижньої сітки прямісінько у гранд-фінал, де втім зазнали невдачі, інформує Liquipedia.

Тим не менш, на споглядання ігор колективу з MLBB геймери витратили 55.36 мільйона годин за перші три місяці 2026 року.

Які організації посіли місце в ТОП-10?

Опинилася у загальному рейтингу й Natus Vincere.

Українська організація посіла 9 місце з 22.88 мільйонами годин перегляду. Найпопулярнішою командою в її лавах прогнозовано виявився колектив з CS 2, який нещодавно тріумфував на ESL Pro League Season 23.

Повний рейтинг виглядає наступним чином: