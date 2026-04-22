Майбутнє DLC для STALKER 2 продовжить важливу місію, яку поклали на себе розробники, інформує Insider Gaming.

Варте уваги Виконавець ролі Густава з Clair Obscur Expedition 33 назвав хто має зіграти героя в екранізації

Творці STALKER 2 прагнуть поширювати українську культуру через гру?

Наприкінці березня українська студія GSC Game World представила сюжетне доповнення Cost of Hope для STALKER 2.

DLC вийде влітку та обіцяє нові локації, нелінійну історію про протистояння двох відомих угруповань Зони та десятки годин геймплею.

Журналістам Insider Gaming вдалося взяти коментар у Євгена та Марії Григорович, генерального директора та креативної директорки GSC Game World відповідно.

Вони розповіли, що довгоочікуване доповнення розширить сюжет гри, а його історія створювалася під впливом реальних подій, спричинених повномасштабною війною РФ проти України.

Для нас цей проєкт у мільйон разів більше, ніж просто розвага. Це справді важливий спосіб донести послання до світу,

– наголосив Євген Григорович.

Головною місією гри, окрім розважити гравця, творці STALKER 2 бачать поширення української культури далеко за межі нашої країни.

Однією з найважливіших цілей було дати гравцеві можливість полюбити українську культуру. Ми щиро віримо, що українська культура заслуговує на любов. Коли ми бачимо, що люди по всьому світу слухають українську музику або починають цікавитися українською мовою, літературою чи філософією гри, це вже доводить, що ми зробили щось важливе,

– продовжила Марія.

Складно не погодитися зі словами розробників, адже STALKER давно є одним з найпотужніших українських ігрових брендів, попри все.

