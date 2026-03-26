Про це повідомили розробники з GSC Games та портал Xbox.

Дивіться також S․T․A․L․K․E․R․ святкує 19 років: найцікавіші факти про українську гру, що підкорила світ

Що змінить Cost of Hope у грі?

Перший великий аддон для S.T.A.L.K.E.R. 2: Heart of Chornobyl отримав назву Cost of Hope і стане продовженням історії головного героя Скіфа. Розробники з GSC Game World описують його як масштабне нелінійне доповнення, здатне запропонувати гравцям десятки годин нового контенту в Зоні.

Анонс відбувся під час презентації Xbox Partner Preview, де показали перший трейлер. Події DLC розгортаються паралельно з основним сюжетом гри. Після встановлення доповнення нова сюжетна лінія активується через сигнал на PDA – саме він запускає нову серію подій.

Як і в базовій грі, ключову роль відіграватимуть рішення гравця. За словами розробників, вибір впливатиме не лише на локальні події в Зоні, а й може мати наслідки значно ширшого масштабу.

В центрі конфлікту – добре знайомі фанатам фракції. "Долг" продовжує вважати Зону загрозою, яку потрібно ізолювати або знищити, тоді як "Свобода" бачить у ній ресурс і шанс для розвитку. Попередній крихкий баланс між ними починає руйнуватися, що й стає рушієм нових подій.

STALKER 2: Ціна надії – дивіться трейлер:

Доповнення відкриє дві нові великі локації: Чорнобильську атомну електростанцію та Залізний ліс. Кожна з них матиме власні хаби, сюжетні завдання та активності. Разом із цим гравці отримають нову зброю та спорядження для боротьби з мутантами, аномаліями та іншими небезпеками.

Цікаво, що в GSC Game World називають Cost of Hope не просто DLC, а частиною ширшої історії. Доповнення стане "середнім розділом другої трилогії" серії S.T.A.L.K.E.R. і закладе основу для майбутнього сюжетного контенту. У студії вже підтвердили, що планують ще одне DLC, яке разом із цим аддоном сформує нову сюжетну арку.

Коли вийде доповнення?

Реліз Cost of Hope запланований на літо 2026 року, як зазначає Game Informer. Доповнення вийде одночасно на всіх платформах – PC, Xbox Series X/S і PlayStation 5. Більше деталей про точну дату виходу обіцяють розкрити найближчим часом.