Об этом сообщили разработчики из GSC Games и портал Xbox.

Что изменит Cost of Hope в игре?

Первый большой аддон для S.T.A.L.K.E.R. 2: Heart of Chornobyl получил название Cost of Hope и станет продолжением истории главного героя Скифа. Разработчики из GSC Game World описывают его как масштабное нелинейное дополнение, способное предложить игрокам десятки часов нового контента в Зоне.

Анонс состоялся во время презентации Xbox Partner Preview, где показали первый трейлер. События DLC разворачиваются параллельно с основным сюжетом игры. После установки дополнения новая сюжетная линия активируется через сигнал на PDA – именно он запускает новую серию событий.

Как и в базовой игре, ключевую роль будут играть решения игрока. По словам разработчиков, выбор будет влиять не только на локальные события в Зоне, но и может иметь последствия значительно более широкого масштаба.

В центре конфликта – хорошо знакомые фанатам фракции. "Долг" продолжает считать Зону угрозой, которую нужно изолировать или уничтожить, тогда как "Свобода" видит в ней ресурс и шанс для развития. Предыдущий хрупкий баланс между ними начинает разрушаться, что и становится двигателем новых событий.

Дополнение откроет две новые крупные локации: Чернобыльскую атомную электростанцию и Железный лес. Каждая из них будет иметь собственные хабы, сюжетные задания и активности. Вместе с этим игроки получат новое оружие и снаряжение для борьбы с мутантами, аномалиями и другими опасностями.

Интересно, что в GSC Game World называют Cost of Hope не просто DLC, а частью более широкой истории. Дополнение станет "средней главой второй трилогии" серии S.T.A.L.K.E.R. и заложит основу для будущего сюжетного контента. В студии уже подтвердили, что планируют еще одно DLC, которое вместе с этим аддоном сформирует новую сюжетную арку.

Когда выйдет дополнение?

Релиз Cost of Hope запланирован на лето 2026 года, как отмечает Game Informer. Дополнение выйдет одновременно на всех платформах – PC, Xbox Series X/S и PlayStation 5. Больше деталей о точной дате выхода обещают раскрыть в ближайшее время.