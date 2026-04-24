Що таке Esports Nations Cup?

Світова кіберспортивна арена готується до події нового формату – Esports Nations Cup, де замість звичних професійних клубів між собою змагатимуться національні збірні країн. Україна, яка вже тривалий час демонструє високі результати в різних ігрових жанрах, отримала статус офіційного партнера турніру. Це відкриває перед нашими гравцями можливість виступити під державним прапором на глобальному рівні, пише 24 Канал.

Турнір обіцяє стати однією з наймасштабніших подій в історії індустрії. Він пройде в Ер-Ріяді, Саудівська Аравія, у період з 2 по 29 листопада 2026 року. Організатором виступає Фонд чемпіонату світу з кіберспорту, який заклав загальний бюджет заходу в розмірі 45 мільйонів доларів. З цієї суми 20 мільйонів доларів спрямують безпосередньо на призові виплати гравцям та їхнім тренерам. Планується, що такі змагання стануть регулярними та відбуватимуться раз на два роки зі зміною країни-господаря.

Участь в азартних іграх може викликати ігрову залежність. Дотримуйтесь правил (принципів) відповідальної гри ТОВ “СЛОТС Ю.ЕЙ”. Ліцензія на провадження діяльності з організації та проведення букмекерської діяльності у мережі Інтернет від 05.12.2024 (Рішення комісії з регулювання азартних ігор та лотерей №559 від 21.11.2024)

Особливої уваги заслуговують правила формування складів. На відміну від клубних турнірів, тут діє жорсткий принцип національної ідентичності: кожен учасник має бути громадянином країни, яку представляє. Для забезпечення конкурентності та уникнення монополії окремих організацій, у збірній дозволено мати не більше двох гравців з одного кіберспортивного клубу. У командних видах виступлять від 24 до 48 збірних, а в індивідуальних заліках кількість учасників може сягати 128 осіб.

Хто очолив українські збірні у ключових дисциплінах

Підготовчий процес уже перейшов у практичну площину. Федерація кіберспорту України провела ретельний відбір, опрацювавши понад 600 заявок від претендентів. Головною метою було знайти фахівців, здатних не лише розгледіти талант, а й побудувати системну роботу команди. Наразі оголошено імена семи тренерів, кожен з яких є визнаним авторитетом у своїй дисципліні. До цього списку увійшли Андрій "Ghostik" Кадик, який очолить напрямок Dota 2, та Іван "Johnta" Шевцов, відповідальний за VALORANT.

Інші ігрові напрямки також отримали досвідчених наставників. Дисципліну PUBG вестиме фахівець під нікнеймом ALREIN (Вадим Льовін), а за мобільну версію цієї гри, PUBG Mobile, відповідатиме Bamb1ni (Дмитро Кузьменко). У League of Legends тренувальним процесом керуватиме WildHeart (Роман Максимчук). Для шанувальників динамічних змагань у Rocket League наставником обрано Skeenny_, а в тактичному шутері Rainbow Six – ghood_bhoy.

Загалом штаб налічуватиме дев'ять фахівців: ще двоє тренерів для дисциплін Honor of Kings та Mobile Legends: Bang Bang будуть представлені пізніше.



Тренери українських збірних на Esports Nations Cup 2026 / Зображення Федерації кіберспорту України

Попереду у тренерського штабу тривалий етап формування ростерів, розробки стратегій та тактичних напрацювань. Кожна збірна отримає шанс проявити себе, адже формат передбачає гарантований мінімум у три матчі для кожної нації.

Кваліфікація проходитиме за гібридною моделлю: половина команд отримає прямі запрошення завдяки рейтингу, а інша половина виборюватиме своє право на участь через відбіркові турніри.