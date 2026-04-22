Як відмова від TikTok допомогла кіберспортсмену?

Давід Мартінес Гарсія, який виступає на професійній арені під ніком "Supa", відверто розповів про свій досвід боротьби із залежністю від сучасних медіаплатформ. Під час минулого ігрового сезону він усвідомив, що проводить занадто багато часу в додатку TikTok, що почало негативно позначатися на його ігровій формі. Вирішальну роль у зміні його способу життя відіграли поради спортивного психолога та спеціального тренера з продуктивності, пише TheGamer.

Фахівці пояснили гравцеві, що повна відмова від перегляду нескінченної стрічки коротких відео допоможе йому значно покращити результати в офіційних матчах. Він серйозно підійшов до вирішення проблеми та почав активно вивчати механізми роботи людського мозку.

Гарсія почав слухати наукові подкасти та розбиратися в тому, що таке дофамін і як він впливає на мотивацію та настрій. Гарсія зазначив, що він є людиною, яка здатна легко реалізувати задумане, якщо має чітку мету, тому процес відмови від додатка не став для нього неможливим завданням.

Проте в інтерв'ю для Sheep Esports він визнав, що цифрова залежність не зникає за кілька тижнів. Це тривалий процес, який потребує щоденної уваги, адже його покоління з самого дитинства тісно пов'язане з подібними технологіями.

У чому проблема TikTok та йому подібних?

Проблема таких платформ, як TikTok, полягає в їхній орієнтованості на коротку тривалість концентрації уваги. Контент створюється таким чином, щоб глядач отримував так звану нагороду за мінімальний проміжок часу. Це створює небезпечну петлю в мозку користувача, коли він постійно отримує персоналізовані порції задоволення.

Через це людина згодом втрачає здатність відчувати радість від складніших процесів, таких як творчість або завершення масштабних довгострокових проєктів, що призводить до падіння мотивації та появи депресивних станів.

Науковці, які досліджують вплив коротких медіаформатів на психіку, кажуть, що надмірне споживання такого контенту може бути пов'язане з підвищенням рівня тривожності та заниженою самооцінкою, як зазначено в дослідженні, що з'явилося в журналі Journal of Primary Care & Community Health.

Для кіберспортсмена, чия кар'єра залежить від стабільного емоційного фону та максимальної зосередженості, такі ризики є неприпустимими. Давід Мартінес Гарсія підтвердив, що після встановлення контролю над виробленням дофаміну він почав почуватися значно краще. Водночас він застерігає, що цей контроль має бути постійним, оскільки будь-яке послаблення може знову погіршити стан і повернути старі шкідливі звички.