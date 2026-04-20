Якими будуть наслідки агресії для гравця?

Ця історія, яка швидко облетіла мережу, сталася під час фестивалю CAGGTUS Leipzig LAN Party у німецькому місті Лейпциг. Головним антигероєм події став тридцятиоднорічний стример і гравець, відомий під псевдонімом MAUschine, пише Dust2.

Дивіться також MOUZ взяли в оренду одного з найкращих гравців NAVI

Під час змагань MAUschine продемонстрував повну відсутність самоконтролю, що зазвичай не притаманно досвідченим учасникам сцени. Камери зафіксували шокуючий момент: MAUschine підійшов до свого опонента, Фабіана Саломона, який грає під ніком Spidergum, і вдарив його по обличчю. Потерпілий виглядав приголомшеним і розгубленим, тоді як ведучий заходу негайно зажадав вивести агресора зі сцени.

Згодом з'явилися деталі, що проливають світло на причини такої поведінки. Як повідомив представник німецької ігрової спільноти під ніком Aaron, MAUschine втратив рівновагу через словесні перепалки та провокації, які відбувалися безпосередньо під час ігрового протистояння.

Хай там як, але така реакція все одно викликала лише осуд у глядачів та колег. Багато хто відзначив, що вчинок гравця виглядає ще безглуздішим, якщо зважити на ставки в матчі. Команди змагалися не за великі грошові винагороди – призовий фонд узагалі не передбачав виплати готівки. Єдиним бонусом для переможців були квитки на наступний захід CAGGTUS Leipzig LAN Party, що відбудеться через рік.

Покарання

Тепер очевидно, що MAUschine навряд чи зможе скористатися можливістю відвідати цей турнір найближчим часом. Реакція офіційних організацій була миттєвою та надзвичайно жорсткою. Німецька ліга DACH та портал Fragster оголосили про повне відсторонення винуватця від усіх офіційних заходів терміном на десять років.

Це означає, що MAUschine зможе повернутися до професійних виступів не раніше 2036 року, а це фактично означає кінець кар'єрі. Окрім локальних санкцій, інформацію про інцидент було передано на розгляд до Комісії з кіберспортивної етики (ESIC), що може призвести до ще глобальніших обмежень у межах усієї індустрії.

Коментарі та мовчання сторін

На даний момент сам винуватець скандалу утримується від будь-яких публічних коментарів або пояснень своїх дій. Експерти радять йому не привертати до себе зайвої уваги, оскільки наслідки інциденту можуть вийти далеко за межі ігрових майданчиків. Зокрема, платформа Twitch може заблокувати канал стрімера за порушення правил поведінки, а сам постраждалий має законне право звернутися до правоохоронних органів для притягнення нападника до відповідальності.

Незважаючи на отриманий удар, Фабіан Саломон зберіг позитивний настрій. Він відсвяткував перемогу своєї команди у соціальній мережі X, де не втримався від іронічного зауваження на адресу суперника. За словами Spidergum, MAUschine демонструє значно вищі навички у роздаванні ляпасів, аніж у стрільбі зі снайперської гвинтівки AWP під час гри.