MOUZ оголосили про зміни в складі з CS 2, внаслідок яких на лаву запасних відправилися Джимі "Jimpphat" Сало та Людвіг "Brollan" Бролін, повідомляє 24 Канал.

Однак українських шанувальників кіберспорту більше зацікавить те, хто замінив цих двох кіберспортсменів у складі "мишок".

Першим доповненням став перспективний гравець Адріан "xelex" Вінце, якого підвищили до основи з академії організації. А ось другим трансфером стала неочікуана оренда з лав української організації NAVI.

Відтак, до кінця травня за MOUZ гратиме MVP (найкращий гравець – 24 Канал) першого в історії "Мейджора" з CS 2 – литовець Юстінас "jL" Лекавічус.

Про це обидві організації повідомили у своїх соцмережах.

Is this not why you are here? pic.twitter.com/BnHEi4IrTw — MOUZ (@mousesports) April 18, 2026

У оновленому складі MOUZ проведе два турніри: PGL Astana 2026 та CS Asia Championships 2026.

Щоправда, за правилами Valve, командам не можна проводити більше однієї заміни після прийняття інвайтів на "Мейджор". На превеликий жаль це означає, що jL не зможе зіграти за "мишок" на IEM Cologne Major 2026, де в ростер тимчасово повернеться Brollan.

Цікаво чи залишиться Юстінас у лавах організації в подальшому, оскільки подейкують що його контракт з NAVI добігає кінця, тож він зможе обирати місце продовження кар'єри самостійно.

