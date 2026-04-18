Головна легенда бразильського кіберспорту, культовий снайпер, а нині капітан команди FURIA, "батя" FalleN оголосив про намір завершити кар'єру гравця, інформує 24 Канал.

"Батя" Counter-Strike іде на пенсію?

З погляду бразильських шанувальників Counter-Strike Габріель Толедо – це фігура величини Андрія Шевченка для українських вболівальників футболу.

Кіберспортсмен зробив нереальний внесок у розвиток вітчизняного Counter-Strike, ставши однією з перших суперзірок своєї країни у дисципліні ще в часи CS 1.6.

Стоявши біля витоків створення таких легендарних організацій як Luminosity та SK Gaming, FalleN виховав безліч молодих гравців за що й заслужив лесливе прізвисько "батя".

Не так давно у мережі почали з'являтися чутки про ймовірне завершення кар'єри 34-річного спортсмена, але навіть провідні аналітики галузі відмовлялися у це вірити.

Аж ось, 17 квітня 2026 року, перед рідною публікою, на турнірі IEM RIO 2026 Толедо виголосив промову, в якій повідомив про рішення завершити професійні виступи наприкінці 2026 року.

Я вирішив, що наприкінці року я збираюся займатися іншими справами в CS разом з вами всіма. Я тут, щоб запросити вас приєднатися до мене в цій подорожі ще на 247 днів. Нам ще багато чого потрібно зробити разом, і після цього у мене буде можливість зробити багато інших речей з вами, поза сервером, але з Counter-Strike в серці,

– звернувся він до фанатів, повідомляє HLTV.

Вочевидь, Габріель бачить для себе подальший кар'єрний шлях у розвитку молодих талантів, оскільки він натякнув про це у промові.

Повний чуттєвий виступ: дивіться відео

Я думаю, що ми зможемо зробити багато речей, щоб допомогти іншим гравцям змінити своє життя завдяки грі, так само, як змінилося моє,

– заявив він.

Промова неабияк розчулила усіх: від глядачів трансляції до товаришів по команді Толедо.

Також FalleN подякував своїй родині, дружині, яка 23 роки безапеляційно його підтримувала та заявив, що буде дуже сумувати за своїми тіммейтами, коли все ж настане час прощатися.

Що ж, світ Counter-Strike теж сумуватиме за однією з найяскравіших та найхаризматичніших зірок свого небосхилу.

