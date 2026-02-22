Габріель Толедо, більш відомий як FalleN або ж "батя" бразильського Counter-Strike ще має порох в порохівницях, стверджує Thorin у X.

Чи пора FalleN закінчувати кар'єру?

21 лютого 2026 року команда The MongolZ обіграла FURIA у четвертьфіналі плей-офф PGL Cluj-Napoca 2026 і бразильська команда покинула турнір, інформує HLTV.

Це змусило фанатів кіберспорту знову заговорити про ймовірний вихід на пенсію капітана FURIA, 34-річного Габріеля Толедо.

Однак, відомий аналітик CS 2 Данкан "Thorin" Шилдс висловив сумнів, що FalleN має для цього підстави.

Я просто сумніваюся, що ти підеш, поки у тебе ще є команда з потенціалом вигравати трофеї,

– заявив він.

І справді, попри вильот з турніру в Румунії, зараз Толедо переживає вже бозна-яку за рахунком молодість, адже його FURIA є постійним претендентом на титул на практично будь-яких змаганнях.

Після приходу до колективу латвійця Марека "YEKINDAR" Галінскіса, який спершу здивував тіммейтів дивними вимогами, команда набрала шалену форму і часто їм не вистачає лише дрібки удачі аби опинитися на Олімпі змагального Counter-Strike 2.

Отож, відставити паніку – "батя" залишається в кіберспорті.

Чому FalleN має прізвисько "батя"?