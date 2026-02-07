Легендарний бразильський кіберспортсмен поділився кумедною історією з внутрішньої "кухні" команди FURIA, повідомляє 24 Канал.

Чим YEKINDAR здивував бразильських колег по CS 2?

Після приходу до лав FURIA казахстанця Даниїла "molodoy" Голубенка та латвійця Марека "YEKINDAR" Галінскіса, цей колектив набрав неймовірну форму та наразі вважається одним з кращих у світі, інформує HLTV.

Влиття нових гравців забезпечило бразильцям перебування на вершині рейтингів HLTV і Valve та перемоги на великих турнірах, як от IEM Chengdu.

Однак для цього гравцям довелося "притертися" один до одного.

Цікаву деталь з початку співпраці з Мареком пригадав капітан колективу, легендарний кіберспортсмен Габріель Толедо, більш відомий як FalleN.

Коли він тільки приєднався до команди, то сказав, що іноді нам доведеться повідомляти йому, що ми мертві. Наприклад, ми влаштовуємо якийсь сетап, а потім нас вбивають, і він навіть не перевіряє, хто кого вбив. Тож він сказав нам, що зрештою нам доведеться казати: "Гей, я мертвий",

– заявив Толедо у подкасті від ESL.

Це зумовлено зовсім не неуважністю латвійця, а навпаки.

Річ у тому, що YEKINDAR сидить до монітору настільки близько, що йому просто незручно переводити погляд аби стежити за "kill feed" у лівому верхньому куті інтерфейсу.

Типова посадка Марека за монітором / Фото з X

Отож, бразильцям довелося звикнути до нових умов гри і, як свідчать результати, це було не дарма.

Яка форма у FURIA?