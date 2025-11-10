Як команда FURIA здобула перемогу?

Фінал турніру завершився розгромним рахунком 3:0 на користь FURIA, що стало несподіванкою для багатьох аналітиків і вболівальників. Попри такий рахунок, боротьба на кожній карті була вкрай напруженою, пише 24 Канал з посиланням на Liquipedia.

Перша карта, Ancient, закінчилася з мінімальною перевагою 13:11 на користь бразильського колективу.

На другій карті, Inferno, Vitality почали дуже впевнено, повівши в рахунку 5:0, проте FURIA змогла переломити хід гри та вирвати перемогу з рахунком 13:10.

Вирішальна третя карта, Overpass, також пройшла у запеклій боротьбі, де бразильці знову виявилися сильнішими – 13:11.

Момент перемоги FURIA над Vitality: відео

Furia STUN Vitality 3-0 and take their biggest title to date at IEM Chengdu



"MOLODOY IS THE TRUTH" pic.twitter.com/hGsaH6H0q6 — Jake Lucky (@JakeSucky) November 9, 2025

Хто привів FURIA до перемоги?

Ключову роль у перемозі FURIA відіграв 20-річний снайпер Данило "molodoy" Голубенко з Казахстану. Його визнали найціннішим гравцем (MVP) турніру за версією авторитетного порталу HLTV. Для нього це вже друга індивідуальна нагорода MVP за його дебютний рік на вищому рівні.

Протягом усього турніру molodoy демонстрував чудову гру, завершивши змагання із загальним рейтингом 1.27. Він показав видатні результати у чвертьфіналі проти The MongolZ та у півфіналі проти Falcons, а у фіналі проти Vitality став одним із ключових факторів успіху своєї команди. Після перемоги гравець зазначив, що, приєднуючись до команди, він був упевнений у майбутньому успіху й досягненні першого місця у світовому рейтингу.

Варто відзначити й іншого гравця FURIA, Марекса "YEKINDAR" Галінскіса, чий виступ у фіналі також був надзвичайно результативним і допоміг команді здобути трофей.

Виграш

Ця перемога принесла FURIA не лише титул чемпіонів IEM Chengdu 2025, а й грошовий приз у розмірі 125 тисяч доларів із загального призового фонду в 300 000 доларів. Тріумф у Китаї став для бразильської команди третім великим трофеєм у сезоні, що закріплює за нею статус однієї з найсильніших та найнебезпечніших команд сучасної сцени Counter-Strike 2.

Ще більшого значення виграш FURIA набуває, якщо врахувати, що Vitality наразі перебуває на першому місці в рейтингу команд HLTV, хоча її відрив у балах від інших команд не такий вже й великий.

