Как команда FURIA одержала победу?

Финал турнира завершился разгромным счетом 3:0 в пользу FURIA, что стало неожиданностью для многих аналитиков и болельщиков. Несмотря на такой счет, борьба на каждой карте была крайне напряженной, пишет 24 Канал со ссылкой на Liquipedia.

Первая карта, Ancient, закончилась с минимальным преимуществом 13:11 в пользу бразильского коллектива.

На второй карте, Inferno, Vitality начали очень уверенно, поведя в счете 5:0, однако FURIA смогла переломить ход игры и вырвать победу со счетом 13:10.

Решающая третья карта, Overpass, также прошла в упорной борьбе, где бразильцы снова оказались сильнее – 13:11.

Момент победы FURIA над Vitality: видео

Furia STUN Vitality 3-0 и берут свой самый большой титул на сегодняшний день на IEM Chengdu



"МОЛОДОЙ - ЭТО ПРАВДА" pic.twitter.com/hGsaH6H0q6 - Джейк Лаки (@JakeSucky) 9 ноября, 2025 г

Кто привел FURIA к победе?

Ключевую роль в победе FURIA сыграл 20-летний снайпер Даниил "molodoy" Голубенко из Казахстана. Его признали самым ценным игроком (MVP) турнира по версии авторитетного портала HLTV. Для него это уже вторая индивидуальная награда MVP за его дебютный год на высшем уровне.

На протяжении всего турнира molodoy демонстрировал великолепную игру, завершив соревнования с общим рейтингом 1.27. Он показал выдающиеся результаты в четвертьфинале против The MongolZ и в полуфинале против Falcons, а в финале против Vitality стал одним из ключевых факторов успеха своей команды. После победы игрок отметил, что, присоединяясь к команде, он был уверен в будущем успехе и достижении первого места в мировом рейтинге.

Стоит отметить и другого игрока FURIA, Марекса "YEKINDAR" Галинскиса, чье выступление в финале также было чрезвычайно результативным и помогло команде получить трофей.

Выигрыш

Эта победа принесла FURIA не только титул чемпионов IEM Chengdu 2025, но и денежный приз в размере 125 тысяч долларов из общего призового фонда в 300 000 долларов. Триумф в Китае стал для бразильской команды третьим большим трофеем в сезоне, что закрепляет за ней статус одной из самых сильных и опасных команд современной сцены Counter-Strike 2.

Еще большее значение выигрыш FURIA приобретает, если учесть, что Vitality сейчас находится на первом месте в в рейтинге команд HLTV, хотя ее отрыв в баллах от других команд не такой уж и большой.

