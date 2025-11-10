Кого выбрали в Зал славы?

В этом году победителями стали украинец Егор "markeloff" Маркелов, швед Олоф "olofmeister" Кайбьер и бразилец Рафаэль "cogu" Камарго. Интересно, что markeloff уже ранее претендовал на это почетное звание, но в прошлый раз не смог его получить, пишет 24 Канал со ссылкой на HLTV.

Процедура избрания новых членов Зала славы состояла из нескольких этапов. Сначала специальный комитет, в который входят аналитики, журналисты, игроки и другие представители индустрии, выдвинул десять номинантов. Как мы писали ранее, среди них были:

Питер "dupreeh" Расмуссен.

Йорген "XeqtR" Йоханнессен.

Ола "elemeNt" Моум.

Абдисамад "SpawN" Мохамед.

Рафаэль "cogu" Камарго.

Кайл "Ksharp" Миллер.

Дэнни "fRoD" Монтанер.

Кенни "kennyS" Шруб.

Олоф "olofmeister" Кайбьер.



Все претенденты на место в Зале славы / Фото HLTV

После этого каждый член комитета голосовал за пятерых кандидатов, расставляя их по местам с первого по пятое и присуждая соответствующее количество баллов. По результатам голосования наибольшее количество баллов набрали markeloff, olofmeister и cogu.

Что дальше?

Официальная церемония включения новых членов в Зал славы состоится 10 января 2026 года в Белграде, Сербия, в рамках мероприятия HLTV Awards.

Каждый из них получит в подарок часы Rolex с гравировкой "Hall of Fame", специальный профиль на сайте HLTV.org, а также статью и видео, посвященные их карьере.

Реакция публики

Нынешнее пополнение Зала славы вызвало оживленные обсуждения в сообществе. Многие в обсуждениях на Reddit отмечают, что все трое игроков абсолютно заслуженно получили это признание. Фанаты вспоминают невероятный уровень игры markeloff со снайперской винтовкой AWP в Counter-Strike 1.6, который для многих стал синонимом этого оружия. Также отмечают доминирование olofmeister в составе Fnatic и его роль в популяризации соревновательного CS:GO. Не обошли вниманием и вклад cogu в развитие бразильской сцены Counter-Strike.

В то же время некоторые пользователи высказали мнение, что olofmeister, который формально еще не завершил карьеру, возможно, был избран несколько преждевременно, ведь в Зал славы HLTV, согласно правилам, могут попасть только игроки и тренеры, которые уже не выступают на профессиональной сцене. Ежегодно в нее включают от трех до пяти человек.

По мнению комментаторов, предпочтение следовало бы отдать игрокам эпохи 1.6, или тем, кто уже официально ушел со сцены, например kennyS или dupreeh. Однако, большинство соглашается, что включение в Зал славы как ветеранов, так и более современных игроков, помогает поддерживать интерес к премии и чествовать легенд разных эпох Counter-Strike.

