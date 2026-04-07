Хто поїде на мейджор?

Завершення останніх локальних LAN-турнірів розставило всі крапки у питанні формування списку запрошених на IEM Cologne 2026 Major. Останні два тижні видалися надзвичайно напруженими для багатьох топових колективів, оскільки дедлайн для отримання інвайтів був встановлений на 6 квітня. Такі команди, як BIG, HEROIC, SINNERS та Gaimin Gladiators, які не мали гарантованих місць, були змушені виборювати своє право на участь у змаганнях останньої миті, пише Insider Gaming.

Найбільшою сенсацією відбіркового етапу став провал відомого колективу FaZe Clan. У вирішальному протистоянні на турнірі HLC Belgrade PRO 2026 команда поступилася німецькій організації BIG, що автоматично позбавило їх шансів на поїздку до Кельна. Ця поразка відкрила шлях для чеського складу SINNERS, який зумів застрибнути в останній вагон та отримати свій слот на чемпіонаті.

Не менш драматичною була ситуація в американському регіоні, де Liquid ледь випередили Passion UA після поразки останніх у Ризі. Також напруження панувало в Азії: Lynn Vision у запеклій боротьбі за місце на Major обійшли конкурентів із SemperFi.

Українці на турнірі

Українське представництво на турнірі виглядає досить солідно. Три організації, засновані в Україні, розпочнуть свій шлях на різних етапах змагань.

На третьому етапі (Stage 3), боротимуться Natus Vincere. Команда включає двох українців серед гравців і українського тренера.

Другий етап (Stage 2) зустріне команду Monte. Команда наразі не має жодного українця в складі, а тому за правилами вважається просто європейським складом.

Шлях із самого початку, з першого етапу (Stage 1), долатиме колектив B8, усі гравці якого є українцями.

Повний список команд

Загальний розподіл сил за етапами виглядає наступним чином:

На третьому етапі, окрім NAVI, змагатимуться європейські гранди Vitality, MOUZ та Falcons, російські PARIVISION та Aurora, бразильська FURIA, а також монгольський колектив The MongolZ.

Другий етап об'єднав Spirit, Astralis, G2 та FUT від Європи, а також Monte. Американський регіон тут представлятимуть 9z, paiN та Legacy.

Перший етап зібрав найбільшу кількість учасників, серед яких GamerLegion, BIG, BetBoom, HEROIC, SINNERS. Азійський регіон делегував TYLOO, Lynn Vision, FlyQuest та THUNDER dOWNUNDER. Від Америки на старт вийдуть M80, NRG, Sharks, Gaimin Gladiators, MIBR та Liquid, показують дані HLTV.

Варто зазначити, що Північна Америка показала слабкий результат, завоювавши лише три з десяти доступних квот свого регіону, тоді як решта сім місць дісталися командам із Південної Америки.

Зміни у правилах

Організатори з ESL підготували важливу зміну у правилах проведення турніру. Усі матчі у форматі Swiss (швейцарська система) тепер проходитимуть за системою "Best of 3" (до двох перемог). Рішення повністю відмовитися від матчів "Best of 1" має на меті зменшити фактор випадковості та забезпечити вихід у плей-оф справді найсильніших команд.

Турнір розпочнеться вже 2 червня, за даними Liquipedia. Однак отримання запрошення ще не гарантує остаточної участі. Команди повинні підтвердити свою згоду та вчасно вирішити всі питання з візами.

Проблема з документами вже неодноразово ставала на заваді кіберспортсменам цього року. Якщо хтось із учасників не зможе прибути на місце проведення через візові труднощі, їхні місця займуть наступні у рейтингу Valve організації: Alliance для Європи, BESTIA для Америки та SemperFi для Азії.