Чому Passion UA не змогли перемогти?

Вирішальний матч на Urban Riga Open Season 4 став моментом остаточного провалу для Passion UA. Поразка в цьому фіналі фактично означала передачу останнього інвайту на Major команді Liquid. Попри те, що Passion UA боролися до останнього, загальний результат серії виявився невтішним, пише HLTV.

Inferno

Початок гранд-фіналу на карті Inferno, яку обрали суперники з Sangal, виглядав багатообіцяючим для українського клубу. Гравці зуміли виграти обидва пістолетні раунди, що забезпечило їм гарний старт. Перша половина гри залишалась за Passion UA, де вони видали серію з семи переможних раундів поспіль.

Навіть 26 убивств, які швидко набрав суперник не допоміг Sangal у цьому випадку. Passion UA забрала цю карту з результатом 13 – 11.

Anubis

Однак ситуація кардинально змінилася, коли команди перейшли до наступної мапи. Passion UA обрали Anubis, але початок гри став для них справжнім шоком – вони опинилися в ролі наздоганяючих з рахунком 2 – 10. Хоча сторона атаки у виконанні українців виглядала набагато переконливішою за їхню оборону, цього виявилося замало, щоб зупинити Sangal. Опоненти довели справу до перемоги з рахунком 13 – 9, зрівнявши рахунок у серії, пише Dust2.

Nuke

На вирішальній карті напруга сягнула максимуму. Гравці Sangal, серед яких особливо виділявся своєю емоційністю Оуен "smooya" Баттерфілд, почали діяти агресивніше. Вони чітко усвідомлювали, що можуть зруйнувати надії суперника на участь у Major. Навіть попри те, що Passion UA знову виграли стартовий пістолетний раунд, Sangal повністю нівелювали цю перевагу та видали ще одну серію з семи виграних раундів.

Опинившись у критичному становищі за рахунку 3 – 9, Passion UA потребували майже бездоганної гри в захисті, щоб зберегти шанси на поїздку до Кельна. Це була відважна спроба повернутися в гру, але зусиль колективу виявилося недостатньо для порятунку ситуації. Команда програла з рахунком 13 – 9.

Поразка від маловідомого колективу, що займає 102 місце у світовому рейтингу, поставила крапку в цій кваліфікаційній кампанії для Passion UA.